Надаль вышел во второй круг «Мастерса» в Мадриде

Следующим соперником Надаля станет австралиец Алекс де Минаур, имеющий на турнире десятый номер посева. Он победил Надаля на прошлой неделе во втором круге турнира в Барселоне, где испанец который на текущий момент является 512-й ракеткой мира, впервые с января провел официальный матч.