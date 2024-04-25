Надаль вышел во второй круг «Мастерса» в Мадриде
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Испанский теннисист Рафаэль Надаль пробился во второй круг на турнире серии «Мастерс» в Мадриде, призовой фонд которого превышает 7,8 миллиона евро.
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Испанский теннисист Рафаэль Надаль пробился во второй круг на турнире серии «Мастерс» в Мадриде, призовой фонд которого превышает 7,8 миллиона евро.
В первом круге Надаль обыграл 16-летнего американца Дарвина Бланка со счетом 6:1, 6:0. Продолжительность матча составила 1 час 4 минуты.
Следующим соперником Надаля станет австралиец Алекс де Минаур, имеющий на турнире десятый номер посева. Он победил Надаля на прошлой неделе во втором круге турнира в Барселоне, где испанец который на текущий момент является 512-й ракеткой мира, впервые с января провел официальный матч.
Надалю 37 лет, испанец является 22-кратным победителем турниров Большого шлема, он рекордные 14 раз побеждал на «Ролан Гаррос». Ранее Надаль заявлял, что намерен завершить карьеру по окончании сезона-2024.