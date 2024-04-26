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18:11 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанка сотворила вторую сенсацию в Мадриде

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева (№ 50) вышла в третий круг турнира WTA 1000 — Mutua Madrid Open в Мадриде (Испания), сообщают Vesti.kz.

Источник: Соцсети

На этот раз она обыграла восьмую ракетку мира из Китая Чжэн Циньвэнь. Первый сет остался за казахстанкой — 7:5, а во втором при счете 0:2 Циньвэнь снялась с игры из-за травмы.

Следующей соперницей Путинцевой станет американка Каролин Долхайд (№ 56), победившая украинку Ангелину Калинину (№ 32) — 6:7 (6:8), 6:2, 6:3.

Напомним, Юлия стартовала с сенсационной победы над другой представительницей Китая Юань Юэ (№ 37).

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