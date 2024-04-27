«Я немного понизила уровень». Соболенко — о своей игре в последнее время
Вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, что её уровень игры стал ниже за последнее время.
Вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, что её уровень игры стал ниже за последнее время.
«Чувствую, что немного понизила свой уровень с этой тройкой лучших. У меня такое ощущение, что в прошлом месяце это была двойка лучших», — приводит слова Соболенко Tennis 365.
Соболенко также отметила, что дело не в уверенности в себе, а в выносливости на корте.
Напомним, сейчас Соболенко является второй ракеткой мира среди женщин в одиночном разряде. Первое место рейтинга — Ига Свёнтек из Польши, а замыкает тройку Кори Гауфф из США.
Соболенко является победительницей турнира в Мадриде и чтобы сохранить второе место рейтинга ей нужно подтвердить титул. В третьем круге «тысячника» белоруска встречается с Робин Монтгомери.