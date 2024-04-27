«Я немного понизила уровень». Соболенко — о своей игре в последнее время | Источник: Чемпионат.com

«Чувствую, что немного понизила свой уровень с этой тройкой лучших. У меня такое ощущение, что в прошлом месяце это была двойка лучших», — приводит слова Соболенко Tennis 365.

Соболенко также отметила, что дело не в уверенности в себе, а в выносливости на корте.

Напомним, сейчас Соболенко является второй ракеткой мира среди женщин в одиночном разряде. Первое место рейтинга — Ига Свёнтек из Польши, а замыкает тройку Кори Гауфф из США.