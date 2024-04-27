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00:01 (мск), источник: Чемпионат.com

«Я немного понизила уровень». Соболенко — о своей игре в последнее время

Вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, что её уровень игры стал ниже за последнее время.

«Я немного понизила уровень». Соболенко — о своей игре в последнее время | Источник: Чемпионат.com

«Чувствую, что немного понизила свой уровень с этой тройкой лучших. У меня такое ощущение, что в прошлом месяце это была двойка лучших», — приводит слова Соболенко Tennis 365.

Соболенко также отметила, что дело не в уверенности в себе, а в выносливости на корте.

Напомним, сейчас Соболенко является второй ракеткой мира среди женщин в одиночном разряде. Первое место рейтинга — Ига Свёнтек из Польши, а замыкает тройку Кори Гауфф из США.

Соболенко является победительницей турнира в Мадриде и чтобы сохранить второе место рейтинга ей нужно подтвердить титул. В третьем круге «тысячника» белоруска встречается с Робин Монтгомери.

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