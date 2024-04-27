Рекорд Мирры: как россияне выступают на супертурнирах в Мадриде | Источник: РИА "Новости"

Андрей Рублев в двух сетах разобрался с Факундо Багнисом и прервал свою четырехматчевую серию поражений, которая длилась 48 дней. Впрочем, соперник у Рублева был не самого высокого уровня — настоящие проверки ждут его впереди. У Мирры Андреевой была более серьезная оппонентка в лице 19-летней Линды Носковой, обыгравшей россиянку в четвертьфинале Брисбена-2024.

На классе

После победы над Энди Марреем во втором круге Индиан-Уэллса (9 марта) Андрей Рублев потерпел четыре поражения подряд. Причем всегда проигрывал в двух сетах не самым элитным игрокам: Легечке, Махачу, Попырину и Накашиме. Россиянин объяснил эту неудачную серию тем, что он хотел еще больших улучшений в своей игре и, возможно, коррективы оказались слишком значительные. В Мадриде Андрей был настроен реабилитироваться, и соперник по первому кругу был подходящий: 34-летний Факундо Багнис, не входящий в топ-100 мирового рейтинга и пробившийся в основную сетку через квалификацию.

Багнис в этом году всего несколько раз играл в основных сетках турниров на уровне ATP, поэтому его выход во второй круг «Мастерса» уже можно было считать прорывом. Факундо оставил за бортом квалификации Давида Гоффена, а в первом круге в двух сетах переиграл недавнего обидчика Рублева в Барселоне Брэндона Накашиму.

Андрей пропускал первый круг в статусе седьмого сеяного, поэтому должен был выглядеть гораздо свежее возрастного аргентинца. Этот прогноз сбылся. Первый сет Рублев взял очень уверенно (помучившись только в первом гейме на своей подаче), но во второй партии занервничал. Всё началось хорошо, с раннего брейка, но затем Багнис перехватил преимущество, впервые взяв подачу Андрея в четвертом гейме, а затем и выйдя вперед (3:2). Однако в концовке сета Рублев прибавил, а Факундо ожидаемо не справился с темпом игрока топ-10.

Важная победа для россиянина, которая, будем надеяться, станет началом длительной серии. Следующим соперником Рублева в Мадриде станет испанец с русскими корнями Алехандро Давидович Фокина. Напомним, что на этом «Мастерсе» Рублеву надо защитить прошлогодний четвертый круг (тогда уступил своему другу Карену Хачанову). Лучший же результат на этих кортах он показал в 2022 году — дошел до четвертьфинала.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241078&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Эффект Мартинес?

На прошлой неделе Мирра Андреева впервые опробовала грунт в этом сезоне, выиграв два матча в Руане, но в четвертьфинале уступив украинке Ангелине Калининой. В Мадриде же россиянке надо защищать прошлогодний выход в ⅛ финала. Именно на испанском «тысячнике» тогда еще 15-летняя теннисистка заявила о себе во весь голос.

Напомним, что до Мадрида-2023 у Андреевой был всего один матч на уровне основного тура и ни одной победы над топ-100. Зато в столицу Испании она приехала, выиграв два подряд титула на взрослых турнирах, и продолжила мощную серию. Обыграла финалистку US Open — 2021 Лейлу Фернандес, входящую в топ-15 Беатрис Хаддад Майя и 17-ю сеяную Магду Линетт. Продвижение Мирры предсказуемо остановила Арина Соболенко.

В этом году после тяжелой победы в первом круге над Тейлор Таунсенд (4:6, 6:1, 7:5) Мирра призналась, что Мадрид — это ее место силы, а к следующему своему приезду на этот «тысячник» она постарается быть уже в топ-10. Андреева-младшая уже приучила болельщиков и СМИ к громким высказываниям, поэтому суперсенсацией ее слова не стали.

Мощные амбиции надо было подтвердить в матче с другим крутым тинейджером женского тура Линдой Носковой. Чешка продемонстрировала свой лучший результат в этом сезоне в Брисбене, дойдя до полуфинала, попутно выбив из борьбы Мирру (7:5, 6:3). В Мадриде ранее Линда никогда не участвовала, и провести здесь первый матч против Андреевой казалось не самым удачным жребием. Так и получилось.

Хотя Линда и выиграла тяжелый первый сет, но во второй и третьей партиях Мирра не дала усомниться в своем преимуществе, раз за разом переигрывая соперницу в долгих розыгрышах. Отметим, что на дневных матчах было очень ветрено, поэтому теннисисткам приходилось бороться не только между собой, но и со стихией. Еще впечатлило, что юная россиянка не сбавила оборотов в решающей партии. В прошлом сезоне с этим были проблемы. Возможно, это эффект работы с новым тренером, знаменитой Кончитой Мартинес.

— Мирра очень быстро прогрессирует, — отметила в разговоре с «Известиями» 18-кратная чемпионка СССР по теннису Анна Дмитриева. — По сравнению с прошлым годом она окрепла, стала чуть помощнее. У Мирры новый тренер, Кончита Мартинес, пока еще ее влияния я не увидела, но на это будет очень интересно посмотреть. Я противник «наклеек», важно, чтобы Мирра была здорова, у нее не болели кисти, и за счет этого она сможет дальше прогрессировать.

<div class="mediaPollEmbed" data-id="ee93804d-e8c3-507b-b211-f78481ef3612" data-prerendered><noscript><section><h2>Опрос: подписки Mail.ru</h2><p>18 вопросов</p><form method="POST" action="https://media-poll.mail.ru/api/ee93804d-e8c3-507b-b211-f78481ef3612"><fieldset><legend>Как часто вы пользуетесь сервисом Облако Mail.ru?</legend><label><input type="radio" name="8143" value="30592"/>Использую каждый день</label><br/><label><input type="radio" name="8143" value="30593"/>Использую раз в 3-7 дней</label><br/><label><input type="radio" name="8143" value="30594"/>Использую раз в 1-2 недели</label><br/><label><input type="radio" name="8143" value="30897"/>Вообще не пользуюсь Облаком Mail.ru</label><br/></fieldset><button type="submit">Далее</button></form></section></noscript></div><script type="text/javascript">(function(){window.mediaPoll=window.mediaPoll||{};function renderEmbeds(){var embeds=document.querySelectorAll('.mediaPollEmbed');if(!embeds.length){return;}for(var i=0;i<embeds.length;i++){var embed=embeds[i];var uuid=embed.dataset.id;window.mediaPoll.render(uuid,embed);}}function loadEmbed(){var head=document.getElementsByTagName('head')[0];var script=document.createElement('script');script.type='text/javascript';script.defer=!0;script.async=!0;script.src='https://media-poll.mail.ru/-/1713798425235/embed/main.js';script.onload=renderEmbeds;if(!window.mediaPoll.appended){head.appendChild(script);window.mediaPoll.appended=!0;}}if(window.mediaPoll.appended){renderEmbeds();}else{if(window.opera=='[object Opera]'&&!document.addEventListener){window.attachEvent('onload',loadEmbed);}else{document.addEventListener('DOMContentLoaded',loadEmbed,!1);}if(document.readyState !== 'loading'){loadEmbed();}}})();</script> Во время загрузки произошла ошибка.

Отметим, что эта победа стала седьмой для 16-летней россиянки на турнирах категории WTA 1000. Это лучший результат среди теннисисток до 17 лет с момента появления «тысячников» (у Аманды Анисимовой было шесть побед).

— Мирра наряду с несколькими другими теннисистками — одна из наиболее перспективных игроков нового поколения, — отметил «Известиям» вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко. — Она продвигается вверх по рейтингу более чем уверенно. Единственное, чего надо избежать, — излишнего ажиотажа вокруг.

В следующем круге Андреева встретится с Маркетой Вондроушовой или Шелби Роджерс.