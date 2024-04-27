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10:58 (мск), источник: Vesti.kz

Рыбакина назвала свою главную цель

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина оценила свои шансы захватить лидерство в мировом рейтинге к концу текущего года, передает Vesti.kz.

Источник: Соцсети

На последовавшей после победного матча (6:4, 6:3) с итальянской спортсменкой Лючией Бронцетти в матче второго круга турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания) она ответила на вопросы журналистов.

— 2024 год складывается для вас потрясающе — вы завоевали три титула и вышли еще в два финала, одержали много побед. Закрадывалась ли к вам мысль включиться в гонку за звание первой ракетки мира?

— Конечно, достигнуть этого в один прекрасный день является моей целью. Разумеется, это зависит и от других девушек. Пока что я справляюсь хорошо, и если мне удастся поддерживать этот уровень до конца этого года, то посмотрим. Моя цель — играть хорошо на больших турнирах. Пока что первый «Большой шлем» сложился для меня не очень, поэтому надеюсь, что следующие окажутся более удачными, — отметила Рыбакина.

Напомним, что на данный момент звание первой ракетки мира уверенно удерживает Ига Швентек из Польши — у нее 10560 очков. Следом идут белоруска Арина Соболенко (7848) и американская теннисистка Кори Гауфф (7258). У Рыбакиной 6293 очка.

В следующем круге турнира WTA-1000 она встретится с Майар Шериф (№ 72) из Египта.

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