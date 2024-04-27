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14:32 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Первая ракетка мира Швентек вышла в четвертый круг турнира в Мадриде

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Первая ракетка мира полька Ига Швентек пробилась в четвертый круг теннисного турнира в Мадриде, призовой фонд которого превышает 7,6 миллиона евро.

Источник: Reuters

В матче третьего круга Швентек, посеянная под первым номером, обыграла представительницу Румынии Сорану Кырстю со счетом 6:1, 6:1. Спортсменки провели на корте 1 час 18 минут.

В матче четвертого круга Швентек сыграет против победительницы матча между белоруской Викторией Азаренко (23-й номер посева) и испанкой Сарой Соррибес-Тормо.

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