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00:45 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Медведев заставил соперника аплодировать. Россиянин начал «мастерс» в Мадриде с трудной победы

Даниил отыгрался с 0:1 по сетам у итальянца Маттео Арнальди.

Медведев заставил соперника аплодировать. Россиянин начал «мастерс» в Мадриде с трудной победы | Источник: Reuters

Лучший теннисист России начал «мастерс» в Мадриде с очень непростой победы над итальянским талантом Маттео Арнальди. Он проиграл в матче второго круга первую партию, едва не отдал на старте второго сета свою подачу, однако сумел прибавить и заслуженно добился успеха. Теперь в третьем круге он встретится с американцем Себастьяном Кордой.

Признал сложности с самоконтролем

В прошлом году Даниил дошел в столице Испании до четвертого круга, сенсационно уступив на данной стадии соотечественнику Аслану Карацеву. Понятно, что на сей раз он хочет выступить в Мадриде лучше, благо довольно жесткий грунт позволяет использовать один из главных козырей — мощную первую подачу. До этого турнира Медведев успел сыграть на грунте в сезоне-2024 всего два поединка. И оба на «мастерсе» в Монте-Карло — сперва выиграл у француза Гаэля Монфиса, а затем уступил россиянину Карену Хачанову. Причем в тех встречах он конфликтовал с судьями и ругался из-за ошибок не в его пользу. Дело в том, что в Монако судили, что называется, по старинке — без системы Hawk Eye, отсюда и много спорных решений.

«В моменте бывает очень сложно контролировать эмоции, и я не жалею о случившемся. Я так отреагировал на ситуацию, и, конечно, мне бы хотелось, чтобы я отреагировал иначе. Посмотрим, что будет в следующий раз. Я ничего не могу обещать, но надеюсь, что смогу больше сосредоточиться на теннисе, а не на ошибках», — приводит Punto de Break слова Медведева по поводу его эмоций. Кроме того, Даниил заявил, что чувствует себя хорошо и настроен многого добиться на грунте, в частности, на «Ролан Гаррос» и вновь напомнил о своем прошлогоднем титуле на «мастерсе» в Риме.

Что ж, первая встреча стала для россиянина непростым испытанием, которое удалось-таки выдержать с честью, без ругани и даже споров. В прошлом году Медведев дважды обыгрывал Арнальди, не отдав тому ни одной партии, однако в последнее время 22-летний итальянец заметно прибавил. В данный момент он занимает 36 место в рейтинге ATP, а нынешней весной взял на «мастерсе» в Индиан-Уэллс первый сет у будущего чемпиона испанца Карлоса Алькараса, после чего добрался до четвертого круга в Майами и четвертьфинала на прошлой неделе в Барселоне.

Будет ли четвертьфинал с Надалем?

В дебюте встречи с Даниилом в Мадриде Маттео не выглядел особо уверенным на своей подаче, однако геймы не терял. В первом он спасся с 0:30, во втором — и вовсе с 0:40. Что же касается россиянина, то он в четвертом гейме отдал подачу, можно сказать, на ровном месте. Так, Арнальди повел с брейком 3:1, что не соответствовало логике игры. Такая неудача немного выбила Медведева из колеи, хотя он не сдался, и в седьмом гейме на подаче итальянца счет вновь был 0:30. Но и тут конвертировать это преимущество в счете в выигранный гейм не удалось, а затем Даниил вновь отдал свою подачу, а с ней и сет.

Заметим, что в первой партии у россиянина было всего два активно выигранных удара. И это настораживало. Мало того, в начале второго сета на подаче Медведева было 0:1 и «меньше». К счастью, брейк-пойнт удалось отыграть благодаря хорошей подаче и грамотному удару в противоход. Гейм он спас, а при 1:2 выдал классный (пусть и не без помощи Арнальди, несколько раз допустившего грубые ошибки) отрезок из 12 выигранных розыгрышей подряд. Всего это привело к брейку под ноль и 4:2. Вскоре счет по сетам сравнялся — Даниил наладил подачу, да и в обменах на задней линии выглядел предпочтительнее. Порадовал он и эффектным твинером, кстати, принесшим ему очко в розыгрыше.

В третьем сете он заиграл еще лучше, сразу же сделав еще один, как позже выяснилось, решающий брейк. В дальнейшем борьба завязывалась также только на подаче Маттео. В первом розыгрыше девятого гейма Медведев продемонстрировал феноменальную защиту, отбиваясь от атак соперника, а затем перешел в контратаку, заставил Арнальди выкинуть мяч у сетки на хафкорт. При этом не стал пробивать итальянца, а элегантно перебросил того свечой. Маттео такой прием оценил, улыбнувшись и поаплодировав россиянину. Вскоре Даниил заработал матчбол на приеме, и хотя реализовать его не сумел, уверенно завершил встречу на подаче.

«Это было непросто, корт заметно отличается от тренировочного. В первой партии я не мог найти свою игру, пусть и имел определенные шансы, однако затем я стал действовать все лучше и лучше. Третий сет в моем исполнении был превосходным, пусть и ограничился только одним брейком. Доволен своим уровнем игры и смотрю в будущее», — прокомментировал успех Медведев. Отметим, кстати, что грек Стефанос Циципас, находившийся в этой же четверти сетки, неожиданно вылетел, уступив бразильцу Тиаго Монтйеро. Зато у Даниила есть шансы встретиться в четвертьфинале с испанцем Рафаэлем Надалем — тот в двух сетах (7:6, 6:3) прошел австралийца Алекса де Минаура. Для этого интригующего поединка Медведеву и Надалю необходимо выиграть по две игры.

Сергей Подушкин

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