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22:03 (мск), источник: Vesti.kz

Камбэком завершился матч Бублика на турнире в Мадриде

Лучший теннисист Казахстана Алесандр Бублик (№ 18) провел матч второго круга на турнире в Мадриде, сообщают Vesti.kz.

Источник: Ktf.kz

Бублик встречался с испанцем Роберто Карбальесом-Баэной (№ 29). Соперник казахстанца в первом сете оказался сильнее — 6:1. Второй и третий сет оказался за Бубликом — 6:2, 6:2. Матч длился один час и 29 минут.

В третьем круге казахстанец сыграет с победителем пары Томаш Махач (Чехия) — бен Шелтон (США).

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