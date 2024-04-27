Камбэком завершился матч Бублика на турнире в Мадриде

Бублик встречался с испанцем Роберто Карбальесом-Баэной (№ 29). Соперник казахстанца в первом сете оказался сильнее — 6:1. Второй и третий сет оказался за Бубликом — 6:2, 6:2. Матч длился один час и 29 минут.