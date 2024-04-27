Камбэком завершился матч Бублика на турнире в Мадриде
Лучший теннисист Казахстана Алесандр Бублик (№ 18) провел матч второго круга на турнире в Мадриде, сообщают Vesti.kz.
Лучший теннисист Казахстана Алесандр Бублик (№ 18) провел матч второго круга на турнире в Мадриде, сообщают Vesti.kz.
Бублик встречался с испанцем Роберто Карбальесом-Баэной (№ 29). Соперник казахстанца в первом сете оказался сильнее — 6:1. Второй и третий сет оказался за Бубликом — 6:2, 6:2. Матч длился один час и 29 минут.
В третьем круге казахстанец сыграет с победителем пары Томаш Махач (Чехия) — бен Шелтон (США).