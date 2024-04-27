Ласкевич стала победительницей турнира ITF в Грузии

В решающем поединке белоруска, занимающая 542-е место в мировом рейтинге, выиграла в двух партиях у представительницы Израиля Лины Глушко, у которой 412-я позиция, — 6:4, 6:1.



Для 19-летней минчанки это второй титул на турнирах под эгидой Международной теннисной федерации, первый она выиграла в конце марта в тунисском Монастире.