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22:06 (мск), источник: БЕЛТА

Ласкевич стала победительницей турнира ITF в Грузии

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Эвелина Ласкевич стала победительницей туррира ITF-50 в грузинской Лапоте с призовым фондом $40 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

В решающем поединке белоруска, занимающая 542-е место в мировом рейтинге, выиграла в двух партиях у представительницы Израиля Лины Глушко, у которой 412-я позиция, — 6:4, 6:1.

Для 19-летней минчанки это второй титул на турнирах под эгидой Международной теннисной федерации, первый она выиграла в конце марта в тунисском Монастире.

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