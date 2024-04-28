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16:16 (мск), источник: ТАСС

Теннисист Рублев вышел в четвертый круг «Мастерса» в Мадриде

Россиянин в двух сетах победил испанца Алехандро Давидович-Фокину, на тай-брейке первой партии отыгравшись со счета 0:5.

Источник: Reuters

МАДРИД, 28 апреля. /ТАСС/. Россиянин Андрей Рублев обыграл испанца Алехандро Давидович-Фокину в матче третьего круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс» в Мадриде.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (12:10), 6:4 в пользу Рублева (7-й номер посева). Давидович-Фокина был посеян под 27-м номером. На тай-брейке первой партии россиянин отыгрался со счета 0:5 и не дал сопернику реализовать пять сетболов. В четвертом круге Рублев сыграет с Таллоном Грикспуром из Нидерландов (24), который побелил датчанина Хольгера Руне (11) — 6:4, 4:6, 6:3.

Рублеву 26 лет, он занимает восьмое место в рейтинге ATP. Россиянин выиграл 15 турниров под эгидой организации в одиночном разряде. На турнирах Большого шлема он не проходил дальше четвертьфинала. В 2021 году Рублев в паре с Анастасией Павлюченковой стал олимпийским чемпионом в миксте, а в составе российской команды выиграл Кубок Дэвиса и Кубок ATP.

Давидович-Фокине 24 года, он располагается на 28-й позиции мирового рейтинга. На его счету нет титулов ATP. На турнирах Большого шлема испанец показал лучший результат в 2021 году, дойдя до четвертьфинала Roland Garros.

Турнир в Мадриде относится к категории «Мастерс» и проводится на грунте. Призовой фонд — более €7,8 млн. В прошлом году победителем соревнования стал испанец Карлос Алькарас. Из россиян турнир выигрывал Марат Сафин (2004).

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