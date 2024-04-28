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16:54 (мск), источник: ТАСС

Касаткина победила Павлюченкову и пробилась в четвертый круг теннисного турнира в Мадриде

Следующей соперницей первой ракетки России станет представительница Казахстана Юлия Путинцева.

Источник: Reuters

МАДРИД, 28 апреля. /ТАСС/. Россиянка Дарья Касаткина обыграла соотечественницу Анастасию Павлюченкову в матче третьего круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мадриде.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:5), 7:5 в пользу Касаткиной (10-й номер посева). Павлюченкова получила 20-й номер посева. Следующей соперницей Касаткиной станет представительница Казахстана Юлия Путинцева (без номера посева), до 2012 года выступавшая за Россию.

Касаткиной 26 лет, она занимает 11-е место в рейтинге WTA, на ее счету шесть побед на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом спортсменки на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Roland Garros (2022). В 2021 году в составе российской команды Касаткина выиграла Кубок Билли Джин Кинг.

Павлюченковой 32 года, она является 22-й ракеткой мира. На счету россиянки 12 титулов WTA. Лучший результат Павлюченковой на турнирах Большого шлема — выход в финал Roland Garros (2021). В 2021 году теннисистка стала олимпийской чемпионкой в миксте в паре с Андреем Рублевым, а в составе российской команды выиграла Кубок Билли Джин Кинг.

Турнир в Мадриде относится к категории WTA 1 000, общий фонд соревнований составляет $8,7 млн. Действующей победительницей является белоруска Арина Соболенко. Из россиянок на турнире побеждали Динара Сафина (2009) и Мария Шарапова (2014).

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