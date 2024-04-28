Madrid Open

Мужчины. 1/16 финала

Андрей Рублев (Россия, 7) — Алехандро Давидович Фокина (Испания, 27) — 7:6 (12:10), 6:4



Женщины. 1/16 финала

Дарья Касаткина (Россия, 10) — Анастасия Павлюченкова (Россия, 20) — 7:6 (7:5), 7:5

Мирра Андреева (Россия) — Маркета Вондроушова (Чехия, 7) — 7:5, 6:1.

Грунтовый сезон в преддверии «Ролан Гаррос» в самом разгаре, и пока у россиян в Мадриде даже получается. Потеряли Романа Сафиуллина в первом раунде, но у мужчин до 1/16 финала дошли Даниил Медведев, Карен Хачанов, даже Павел Котов (которому предстоит выдержать экзамен Янником Синнером). Среди россиянок остались только Дарья Касаткина и Мирра Андреева. Рублев первым добрался до стадии ⅛.

Волевой тай-брейк

Русский характер в Мадриде! Андреева вынесла именитую чешку, Рублев отыгрался в безнадежной ситуации | Источник: Reuters

Счет 2:0 по сетам не должен обманывать — Андрей выдержал тяжелейший прессинг от хозяина корта Давидовича Фокина. Первую партию забирать должен был именно испанец с русскими корнями. Но россиянин проявил характер, сумел направить энергию в нужное русло, а не на разбрасывание ракеток. По ходу тай-брейка Рублев отыгрался сначала с убийственного счета 0:5, а затем ушел с нескольких сетболов. В итоге Алехандро сломался и проиграл партию двойной ошибкой.

Правда, без эмоций и разборок с судьей не обошлось. Но сегодня это сработало на пользу Андрею. В решающих моментах дрогнул как раз Давидович Фокина. Хотя играл он интересно, смущал нашего теннисиста укороченными, варьировал удары. На Рублева в основном работали подача и форхенд.

Но в принципе в матче, где есть счет вроде 7:6 и 6:4, часто реальное значение имеют несколько ключевых розыгрышей. Например, при счете 4:4 во второй партии очень важный гейм на своей подаче испанец уступил после нескольких дискуссионных моментов. Сначала Андрей спорил с арбитром в первом же розыгрыше гейма. Линейный зафиксировал аут, судья изменил решение, но андалусиец попал в сетку. Судья постановил переиграть очко, а не отдать Рублеву, так как выкрик «аут» в его интерпретации повлиял на Алехандро. А на брейк-пойнте испанец поверил, что мяч после удара соперника летит в аут, — но тут за россиянина вступился повтор, и судьбу матча, по сути, решили миллиметры.

Рублев показал характер, который так хочется видеть от него на постоянной основе именно в формате удачных розыгрышей, а не истерик, — и теперь в ⅛ финала сыграет с нидерландцем Грикспором.

Андреева продолжает уничтожать

Мирра в свои 17 лет уже побила несколько юниорских рекордов, и теперь, такое ощущение, для нее самой уже придумывают рекорды. Чего стоит формулировка: 16-летняя россиянка стала рекордсменкой по количеству побед на турнирах серии WTA 1000 (c 2009-го, когда формат был представлен) до наступления 17 лет — семь побед. А до этого было, мол, шесть.

Чуть позже на мадридский корт вышла она — и буквально уничтожила действующую чемпионку Уимблдона и вице-чемпионку «Ролан Гаррос» Маркету Вондроушову. Разнос начался с первых геймов — Мирра повела 3:0, причем одна из подач чешки была взята под ноль.

Дальше произошел классический эпизод из женского тенниса: Маркета совершила камбэк и сравняла счет — 4:4, но в решающий момент ей помешали невынужденные ошибки (в итоге Мирра вытащила 7:5). А вот во второй партии Вондроушова просто выпала. Возможно, сказался бракоразводный процесс с мужем — хотя еще недавно они мило улыбались друг другу на Уимблдоне. Но время бежит быстро — и для чешки оно пролетело быстро во втором сете, где она отдала игру со счетом 1:6. Классная, активная игра в атаке от нашей юной звездочки, которую теперь стоит бояться либо итальянке Паолини, либо француженке Гарсиа. Обе по плечу, а вот затем в сетке грозит белоруска Арина Соболенко. Дарья Касаткина в русском дерби с Анастасией Павлюченковой вырвала путевку в ⅛ финала и вышла на Юлию Путинцеву из Казахстана.