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03:51 (мск), источник: БЕЛТА

Соболенко вышла в ⅛ финала турнира WTA в Мадриде

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в ⅛ финала турнира категории WTA-1000 в Мадриде с призовым фондом 7,8 млн евро, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: НОК Беларуси

В 1/16 финала вторая ракетка планеты переиграла в трехсетовом поединке американку Робин Монтгомери, которая занимает 183-е место в мировом рейтинге, — 6:1, 6:7 (5:7), 6:4. Следующей соперницей белоруски будет еще одна американская теннисистка Даниэль Коллинз (15-й номер рейтинга WTA). Во втором раунде Арина Соболенко одолела польскую теннисистку Магду Линетт (48) — 6:4, 3:6, 6:3. В финале прошлого мадридского турнира Арина Соболенко победила Игу Свентек, а в 2021 году была сильнее австралийки Эшли Барти.

Еще одна беларусская теннисистка Виктория Азаренко (26) сначала выиграла у представительницы Германии Татьяны Марии (67) — 6:3, 6:1, а затем уступила испанке Саре Соррибес Тормо (55) — 6:7 (0:7), 3:6.

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