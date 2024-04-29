Медведев обыграл Корду и вышел в четвертый круг турнира в Мадриде

Игра продолжалась 2 часа 27 минут. На счету россиянина 7 подач навылет, 1 двойная ошибка и 2 реализованных брейк-пойнта из 5. Его соперник оформил 13 эйсов, не допустил ни одной двойной и реализовал 2 брейка из 11.