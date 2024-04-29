Разгромом завершился матч Рыбакиной за четвертьфинал турнира в Мадриде
Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина (№ 4) провела матч ⅛ финала на турнире WTA 1000 — Mutua Madrid Open в Мадриде (Испания), сообщают Vesti.kz.
Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина (№ 4) провела матч ⅛ финала на турнире WTA 1000 — Mutua Madrid Open в Мадриде (Испания), сообщают Vesti.kz.
Соперницей лучшей теннисистки Казахстана была Сара Бэйлек (№ 136) из Чехии. Первый сет завершился в пользу Рыбакиной — 6:1. Во втором сете Рыбакина также не оставила шансов своей оппонентке — 6:3.
Игра продлилась один час и 16 минут.
В ¼ финала Рыбакина встретится с победительницей пары Юлия Путинцева (Казахстан) — Дарья Касаткина (Россия).
Отметим, что ранее первая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик (№ 18) в третьем круге турнира в Мадриде сотворил камбэк и прошел в следующую стадию.