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22:00 (мск), источник: Vesti.kz

Разгромом завершился матч Рыбакиной за четвертьфинал турнира в Мадриде

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина (№ 4) провела матч ⅛ финала на турнире WTA 1000 — Mutua Madrid Open в Мадриде (Испания), сообщают Vesti.kz.

Источник: Porsche Tennis Grand Prix

Соперницей лучшей теннисистки Казахстана была Сара Бэйлек (№ 136) из Чехии. Первый сет завершился в пользу Рыбакиной — 6:1. Во втором сете Рыбакина также не оставила шансов своей оппонентке — 6:3.

Игра продлилась один час и 16 минут.

В ¼ финала Рыбакина встретится с победительницей пары Юлия Путинцева (Казахстан) — Дарья Касаткина (Россия).

Отметим, что ранее первая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик (№ 18) в третьем круге турнира в Мадриде сотворил камбэк и прошел в следующую стадию.

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