Казахстанское дерби! Путинцева обыграла россиянку и сыграет с Рыбакиной
Вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева (№ 50) провела матч ⅛ финала на турнире WTA 1000 — Mutua Madrid Open в Мадриде (Испания), сообщают Vesti.kz.
Вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева (№ 50) провела матч ⅛ финала на турнире WTA 1000 — Mutua Madrid Open в Мадриде (Испания), сообщают Vesti.kz.
Соперницей Путинцевой была первая ракетка России Дарья Касаткина (№ 11). Первый сет Касаткина выиграла со счетом 6:3, при этом, уступая 0:3. Во втором сете казахстанка исправилась — 6:2, уйдя вперед при счете 2:2. В третьем сете Путинцева также оказалась сильнее — 6:2. Здесь также казахстанке удалось оторваться при счете 2:2. Встреча продолжалась один час и 53 минуты.
В ¼ финала Путинцева сыграет с первой ракеткой Казахстана Еленой Рыбакиной (№ 4), которая в другом матче одолела Сару Бэйлек (№ 136) из Чехии.
Отметим, что ранее первая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик (№ 18) в третьем круге турнира в Мадриде сотворил камбэк и прошел в следующую стадию.