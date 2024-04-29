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23:26 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанское дерби! Путинцева обыграла россиянку и сыграет с Рыбакиной

Вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева (№ 50) провела матч ⅛ финала на турнире WTA 1000 — Mutua Madrid Open в Мадриде (Испания), сообщают Vesti.kz.

Источник: Ktf.kz

Соперницей Путинцевой была первая ракетка России Дарья Касаткина (№ 11). Первый сет Касаткина выиграла со счетом 6:3, при этом, уступая 0:3. Во втором сете казахстанка исправилась — 6:2, уйдя вперед при счете 2:2. В третьем сете Путинцева также оказалась сильнее — 6:2. Здесь также казахстанке удалось оторваться при счете 2:2. Встреча продолжалась один час и 53 минуты.

В ¼ финала Путинцева сыграет с первой ракеткой Казахстана Еленой Рыбакиной (№ 4), которая в другом матче одолела Сару Бэйлек (№ 136) из Чехии.

Отметим, что ранее первая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик (№ 18) в третьем круге турнира в Мадриде сотворил камбэк и прошел в следующую стадию.

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