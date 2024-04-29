Казахстанское дерби! Путинцева обыграла россиянку и сыграет с Рыбакиной

Соперницей Путинцевой была первая ракетка России Дарья Касаткина (№ 11). Первый сет Касаткина выиграла со счетом 6:3, при этом, уступая 0:3. Во втором сете казахстанка исправилась — 6:2, уйдя вперед при счете 2:2. В третьем сете Путинцева также оказалась сильнее — 6:2. Здесь также казахстанке удалось оторваться при счете 2:2. Встреча продолжалась один час и 53 минуты.