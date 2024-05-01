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10:17 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Надаль не смог пробиться в четвертьфинал «Мастерса» в Мадриде

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Многократный победитель турниров Большого шлема испанец Рафаэль Надаль не смог пробиться в ¼ финала теннисного турнира серии «Мастерс» в Мадриде, призовой фонд которого превышает 7,8 миллиона евро.

Во время загрузки произошла ошибка.

В матче четвертого круга Надаль уступил чеху Иржи Легечке (30-й номер посева) со счетом 5:7, 4:6. Встреча продолжалась 2 часа 2 минуты.

За выход в полуфинал соревнований Легечка поспорит с первой ракеткой России Даниилом Медведевым (3).

«Я по-настоящему счастлив. Для меня это была особая неделя. Очень позитивная, очень эмоциональная. Рад возможности ещё раз сыграть на этом корте. Всё, что могу сказать: спасибо каждому, кто помогал мне по ходу карьеры. Она ещё не завершена.

Это подарок — то, что вы дали мне здесь сыграть. Эмоции, которые мне принёс этот турнир в Мадриде, испанская публика… Мне повезло заниматься работой, которую я люблю. Мне невероятно повезло провести такую карьеру. Я и не мог мечтать о чём-то большем», — сказал Надаль в послематчевом интервью.

Надаль, занимающий в настоящее время 512-ю строчку в мировом рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), попал в основную сетку турнира по специальному рейтингу. 22-кратный чемпион турниров Большого шлема выигрывал «Мастерс» в Мадриде пять раз за карьеру, что является рекордом соревнований. В последний раз Надаль побеждал на турнире в столице Испании в 2017 году.

Перед стартом соревнований Надаль заявил, что данный «Мастерс» в Мадриде будет последним в его карьере.

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