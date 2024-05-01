Надаль не смог пробиться в четвертьфинал «Мастерса» в Мадриде

В матче четвертого круга Надаль уступил чеху Иржи Легечке (30-й номер посева) со счетом 5:7, 4:6. Встреча продолжалась 2 часа 2 минуты.
За выход в полуфинал соревнований Легечка поспорит с первой ракеткой России Даниилом Медведевым (3).
«Я по-настоящему счастлив. Для меня это была особая неделя. Очень позитивная, очень эмоциональная. Рад возможности ещё раз сыграть на этом корте. Всё, что могу сказать: спасибо каждому, кто помогал мне по ходу карьеры. Она ещё не завершена.
Это подарок — то, что вы дали мне здесь сыграть. Эмоции, которые мне принёс этот турнир в Мадриде, испанская публика… Мне повезло заниматься работой, которую я люблю. Мне невероятно повезло провести такую карьеру. Я и не мог мечтать о чём-то большем», — сказал Надаль в послематчевом интервью.
Надаль, занимающий в настоящее время 512-ю строчку в мировом рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), попал в основную сетку турнира по специальному рейтингу. 22-кратный чемпион турниров Большого шлема выигрывал «Мастерс» в Мадриде пять раз за карьеру, что является рекордом соревнований. В последний раз Надаль побеждал на турнире в столице Испании в 2017 году.
Перед стартом соревнований Надаль заявил, что данный «Мастерс» в Мадриде будет последним в его карьере.