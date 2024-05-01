Суперкамбэком закончилось дерби Рыбакина — Путинцева за исторический полуфинал турнира в Мадриде

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В первой партии Рыбакина вела 2:1, однако Путинцевой удалось сделать брейк и довести ее до своей победы (6:4). Во втором сете соперницы обменялись проигранными подачами (6:6) и в итоге все решилось на тай-брейке, где сильнее оказалась Рыбакина (7:4).

Решающая партия также осталась за Рыбакиной (7:5), которая довела счет в очном противостоянии до 2−1. При этом в третьем сете Путинцева вела 5:2 и имела два матчбола.

Таким образом, Рыбакина вышла в полуфинал Mutua Madrid Open. Она стала первой казахстанкой, которая дошла до этой стадии мадридского турнира.