Елена Рыбакина установила два новых рекорда. Круче только Ига Швентек и Серена Уильямс

Источник: Соцсети

Так, Рыбакина — вторая теннисистка за последние десять лет, выигравшая 30 матчей за первые четыре месяца с начала года. Лидирует по этому показателю первая ракетка мира полька Ига Швентек (32 победы в 2002 году).

Кроме того, Рыбакина одержала 16-ю подряд победу на грунтовых кортах. За последние десять лет более продолжительную серию побед на грунте имели лишь две теннисистки — Серена Уильямс (20 в 2015—2016 годах) и Швентек (18 в 2022 году).

Напомним, в четвертьфинале турнира в Мадриде Рыбакина обыграла соотечественницу Юлию Путинцеву со счетом 4:6, 7:6 (7:4), 7:5.