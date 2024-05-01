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18:23 (мск), источник: Vesti.kz

Елена Рыбакина установила два новых рекорда. Круче только Ига Швентек и Серена Уильямс

Лучшая теннисистка Казахстана и четвертая ракетка мира Елена Рыбакина отметилась уникальными достижениями после выхода в полуфинал турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания), передают Vesti.kz.

Источник: Соцсети

Так, Рыбакина — вторая теннисистка за последние десять лет, выигравшая 30 матчей за первые четыре месяца с начала года. Лидирует по этому показателю первая ракетка мира полька Ига Швентек (32 победы в 2002 году).

Кроме того, Рыбакина одержала 16-ю подряд победу на грунтовых кортах. За последние десять лет более продолжительную серию побед на грунте имели лишь две теннисистки — Серена Уильямс (20 в 2015—2016 годах) и Швентек (18 в 2022 году).

Напомним, в четвертьфинале турнира в Мадриде Рыбакина обыграла соотечественницу Юлию Путинцеву со счетом 4:6, 7:6 (7:4), 7:5.

За выход в финал Mutua Madrid Open Рыбакина сыграет с победительницей матча Мирра Андреева (№ 43) — Арина Соболенко (№ 2).

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