Вот это Рублёв! Андрей сотворил камбэк в битве с Алькарасом и вышел в полуфинал Мадрида

В среду, 1 мая, на супертурнире в Мадриде (Испания) стартовали четвертьфинальные матчи в мужском одиночном разряде. Вторым запуском на центральном корте, носящем имя Маноло Сантаны, поставили поединок восьмой ракетки мира российского теннисиста Андрея Рублёва и хозяина кортов Карлоса Алькараса, занимающего второе место в рейтинге ATP.

Оба спортсмена успели провести на «тысячнике» в столице Испании по три встречи. Россиянин, который до турнира шёл на серии из четырёх поражений, в Мадриде без потери партии обыграл Факундо Багниса, Алехандро Давидович-Фокину и Таллона Грикспора. Свой выход в четвертьфинал «Мастерса» в Мадриде Рублёв прокомментировал так.

«Доволен, получилось сыграть от начала до конца, не потеряв концентрации. Подавал очень хорошо сегодня, хотел быстрее уйти с корта (улыбается). 6:2 в первом сете — сказочная история, потому что-то, как он подаёт… повезёт, если раз за матч получится его брейкануть. Во втором сете он стал лучше подавать, игра стала равной. Но удалось сдержать концентрацию, и, по-моему, у него не было ни одного брейк-пойнта», — сказал Рублёв в интервью для YouTube-канала «БОЛЬШЕ!».

Алькарас, в свою очередь, во втором круге Мадрида в двух сетах закрыл представителя Казахстана Александра Шевченко (6:2, 6:1) и затем без проблем разобрался с бразильцем Тьяго Уайлдом (6:3, 6:3). А вот в матче четвёртого круга Карлос лишь на тай-брейке решающей партии добился победы над набравшим форму Ян-Леннардом Штруффом со счётом 6:3, 6:7 (5), 7:6 (4).

Счёт личных встреч в официальных матчах — 1−0 в пользу Алькараса. Свою единственную победу над Рублёвым он одержал в поединке группового раунда Итогового чемпионата ATP в середине прошлого ноября (7:5, 6:2). При этом Андрей обыграл Карлоса на выставочном турнире в Абу-Даби в декабре 2022 года (6:2, 6:1), но в зачёт личных встреч такие соревнования не идут.

В преддверии нового очного противостояния россиянина и испанца заслуженный тренер РСФСР Виктор Янчук заявил, что олимпийскому чемпиону Токио в миксте нужно навязывать длинные розыгрыши, чтобы одолеть двукратного чемпиона ТБШ.

«С Алькарасом придётся трудно, он играет быстрее всех. Андрей может противопоставить удар справа и хорошую подачу. Нужно затянуть розыгрыши, хотя бы на пять-шесть ударов, потому что в коротких розыгрышах у Алькараса есть преимущество, а в затяжных он много рискует и ошибается. Испанец будет фаворитом в матче. Я думаю, шансы 70 на 30 в пользу Алькараса», — приводит слова Янчука ТАСС.

Вначале теннисисты довольно уверенно брали свои подачи — 2:2. Лишь во втором гейме восьмая ракетка мира добрался до единственного брейк-пойнта, но противник отыгрался. А вот в пятом гейме первую же возможность взять чужую подачу использовал именно хозяин кортов и повёл в счёте — 2:3. У Рублёва больше шансов на приёме в стартовой партии не было. Более того, в девятом гейме на подаче противника Карлос заработал два сетбола. Но россиянин их отыграл — 4:5. Однако Алькарас без особых проблем подал на победу в партии, закрыв её со счётом 6:4 за 42 минуты.

В следующем сете отечественный спортсмен заиграл по-другому. Он стал действовать в привычной атакующей манере и взял стартовый гейм под ноль — 1:0, а следом добился тройного брейк-пойнта, при этом потеряв все шансы. Потом россиянин заработал четвёртый брейк-пойнт и лишь с пятой попытки взял чужую подачу. Андрей бил слева по линии из угла корта, а Карлос ответным кроссом послал мяч с форхенда в коридор — 2:0. В третьем гейме Рублёв спасся с брейк-пойнта и удержал свою подачу — 3:0. А в шестом гейме 26-летний уроженец Москвы имел счёт 40:0 на приёме, но испанец отвёл все угрозы — 4:2. Затем уже Алькарас заработал двойной брейк-пойнт, однако россиянин отыгрался и удержал свою подачу — 5:2. При счёте 5:2 на подаче испанца Андрей устроил споры с арбитром Фергусом Мёрфи. Судья на вышке объяснил Рублёву, что раз он стёр метку, то челлендж брать нельзя. Счёт остался — 40:0. Следующий мяч отечественный теннисист выиграл, однако гейм остался в итоге за Карлосом — 5:3. После этого выплеска эмоций Андрей чётко подал на сет — 6:3 за 42 минуты.

Россиянин и не думал останавливаться. На старте решающей партии он сделал сразу брейк — 1:0. В следующем гейме Алькарас заработал два брейк-пойнта, но Рублёв их отразил и удержал свою подачу — 2:0. Олимпийский чемпион Токио в миксте продолжал играть раскованно, а в награду добился ещё одного брейка — 4:1. Затем игроки взяли геймы на своей подаче, и в итоге Андрей добился волевой победы со счётом 4:6, 6:3, 6:2.

Таким образом, Рублёв прервал победную серию испанца из 14 матчей в Мадриде. Вообще, за историю выступлений в столице Испании Карлос Алькарас потерпел лишь два поражения — от Рафаэля Надаля в 2021 году и вот теперь от Андрея. За выход в решающий матч престижного грунтового «тысячника» восьмая ракетка мира сразится с победителем пары Тейлор Фритц — Франсиско Серундуло.

Супертурнир в Мадриде завершится 5 мая.