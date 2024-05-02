Онс Жабер: «На турнире в Мадриде совершенно разное отношение к женщинам и мужчинам. Нужно больше уважать женщин и нашу игру»

"Я горжусь тем, что я женщина, играющая в теннис.

Нам предстоит пройти долгий путь, особенно здесь, в Мадриде, в Риме, в Европе в целом. Мне кажется, что нужно больше уважать женщин и нашу игру.

Как и во многих других ситуациях, здесь совершенно разное отношение к женщинам и мужчинам, и мы это чувствуем. Возможно, люди со стороны этого не видят.

Я из тех, кто не хочет молчать. Мне очень нравится смотреть женский теннис и женский спорт в целом. Мне кажется, мы заслуживаем большего. Нет такого, что мы не прилагаем никаких усилий и просим больше, чем заслуживаем, точно нет.

Женский теннис прошел долгий путь. Я очень благодарна Билли Джин Кинг и всем остальным женщинам, которые упорно боролись: Серене, Марии, всем. Они стремятся наилучшим образом представлять наш вид спорта. Я считаю, что многие теннисистки должны быть в курсе и понимать, что происходит на самом деле.

Иногда мне кажется, что дело не только в деньгах, но и в уважении, потому что порой — и я уже много раз об этом говорила — люди судят о женском теннисе, не посмотрев ни одного матча. И меня это бесит.

Или, например, кто-то предлагает посмотреть футбол. Какой футбол? Мужской? Женский? Я сама в детстве просто включала телевизор со словами: «Давайте посмотрим футбол, Роналду, то-то и то-то».

Во-первых, у нас нет возможности смотреть много женского спорта в целом, и, хотя сейчас ситуация меняется, я считаю, что в 2024 году нам нужно больше. Включая телевизор, я не хочу читать «Женский чемпионат мира по футболу». Может, тогда будем говорить и «Мужской чемпионат мира по футболу»? Такие мелочи имеют значение.

Как женщина, играющая в теннис, я хочу вдохновлять новое поколение. И, например, здесь, в Испании, я бы с удовольствием пошла в отель, включила телевизор и посмотрела женский теннисный матч. Но я так и не увидела ни одного женского матча. Конечно, я понимаю, что играет много мужчин-испанцев, но хотя бы один матч? Они даже испанок не показывают.

Меня это очень расстраивает. Как можно вдохновлять молодых девушек, если не показывают ни одного матча? А потом говорят: «Мужской теннис лучше».