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22:06 (мск), источник: ТАСС

Теннисист Медведев снялся с матча против Легечки из-за травмы

Россиянин не смог доиграть четвертьфинальную встречу на турнире в Мадриде.

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МАДРИД, 2 мая. /ТАСС/. Россиянин Даниил Медведев из-за травмы не смог доиграть четвертьфинальный матч турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Мадриде против чеха Иржи Легечки.

Встреча завершилась при счете 6:4 в пользу чеха, посеянного на турнире под 30-м номером. Медведев был посеян 3-м. При счете 3:2 россиянин взял медицинский тайм-аут, после чего продолжил игру. После снятия соперника Легечка написал на специальной линзе видеокамеры пожелание здоровья российскому теннисисту. В полуфинале чех сыграет против канадца Феликса Оже-Альяссима, соперник которого итальянец Янник Синнер из-за повреждения снялся перед четвертьфинальным матчем.

Медведеву 28 лет, он занимает четвертое место в рейтинге ATP. В 2022 году теннисист 16 недель был первой ракеткой мира, на его счету 20 титулов ATP. В 2021 году в составе российской команды Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса. Медведев шесть раз доходил до финалов турниров Большого шлема, но сумел победить лишь однажды — на Открытом чемпионате США в 2021 году.

Легечке 22 года, он является 31-й ракеткой мира, на его счету один титул ATP. Лучшим результатом чеха на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии 2023 года.

Турнир в Мадриде относится к категории «Мастерс» и проводится на грунте. Призовой фонд — более €7,8 млн. В прошлом году победителем соревнования стал испанец Карлос Алькарас. Из россиян турнир выигрывал Марат Сафин, побеждавший в 2004 году.

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