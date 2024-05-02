Теннисист Медведев снялся с матча против Легечки из-за травмы

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&id=456241315&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

МАДРИД, 2 мая. /ТАСС/. Россиянин Даниил Медведев из-за травмы не смог доиграть четвертьфинальный матч турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Мадриде против чеха Иржи Легечки.

Встреча завершилась при счете 6:4 в пользу чеха, посеянного на турнире под 30-м номером. Медведев был посеян 3-м. При счете 3:2 россиянин взял медицинский тайм-аут, после чего продолжил игру. После снятия соперника Легечка написал на специальной линзе видеокамеры пожелание здоровья российскому теннисисту. В полуфинале чех сыграет против канадца Феликса Оже-Альяссима, соперник которого итальянец Янник Синнер из-за повреждения снялся перед четвертьфинальным матчем.

Медведеву 28 лет, он занимает четвертое место в рейтинге ATP. В 2022 году теннисист 16 недель был первой ракеткой мира, на его счету 20 титулов ATP. В 2021 году в составе российской команды Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса. Медведев шесть раз доходил до финалов турниров Большого шлема, но сумел победить лишь однажды — на Открытом чемпионате США в 2021 году.

Легечке 22 года, он является 31-й ракеткой мира, на его счету один титул ATP. Лучшим результатом чеха на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии 2023 года.