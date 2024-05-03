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14:42 (мск), источник: Sports.Ru

Шарапова о Мирре Андреевой: «Считаю, что у нее будет феноменальный год»

На турнире в Мадриде Андреева дошла до четвертьфинала, где уступила Арине Соболенко.

Шарапова о Мирре Андреевой: «Считаю, что у нее будет феноменальный год» | Источник: Sports.Ru

"Считаю, что у Мирры Андреевой будет феноменальный год.

Я смотрела некоторые ее матчи в 2023-м. У нее есть и сильный характер, и теннис, который его подкрепляет. Мне нравится ее подход и то, как она чувствует игру. Думаю, у нее яркое будущее".

Мирра Андреева повторила прошлогодний прорыв в Мадриде! Как она изменилась с тех пор?

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