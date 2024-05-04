Андрей Рублев узнал соперника по финалу «Мастерса» в Мадриде
Канадский теннисист Феликс-Оже Альяссим станет соперником россиянина Андрея Рублева в финальном матче турнира из серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).
Канадский теннисист Феликс-Оже Альяссим станет соперником россиянина Андрея Рублева в финальном матче турнира из серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).
Сегодня, в игре ½ финала Альяссим прошел чеха Иржи Легечку на отказе соперника продолжать борьбу из-за травмы. Матч завершился в первом сете при равном счете 3:3.
Альяссим и Рублев проведут финал мадридского «Мастерса» в воскресенье, 5 мая. Призовой фонд турнира — 7,877 миллионов евро.