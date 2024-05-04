Текущие события
Хоккей. НХЛ
02:00
Нэшвилл
Ванкувер
Хоккей. НХЛ
05:00
Вегас
Даллас
Футбол. Зарубежный
3.05
Лутон Таун
Эвертон
Футбол. Зарубежный
3.05
Хетафе
Атлетик
Футбол. Зарубежный
3.05
Ланс
Лорьян
Футбол. Зарубежный
3.05
Торино
Болонья
Футбол. Зарубежный
3.05
Хоффенхайм
РБ Лейпциг
Футбол. Первая лига
07:00
СКА-Хабаровск
КАМАЗ
Футбол. Зарубежный
3.05
Тулуза
Монпелье
Все события
01:53 (мск), источник: Sport24

Андрей Рублев узнал соперника по финалу «Мастерса» в Мадриде

Канадский теннисист Феликс-Оже Альяссим станет соперником россиянина Андрея Рублева в финальном матче турнира из серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).

Сегодня, в игре ½ финала Альяссим прошел чеха Иржи Легечку на отказе соперника продолжать борьбу из-за травмы. Матч завершился в первом сете при равном счете 3:3.

Альяссим и Рублев проведут финал мадридского «Мастерса» в воскресенье, 5 мая. Призовой фонд турнира — 7,877 миллионов евро.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также от «Sport24»
Россиянка рассказала, что ее удивило в Китае: «У китайцев так не принято, у них это вызывает недоумение»
Русская биатлонистка, сделавшая пирсинг сосков: «Папа узнал из новостей. Я готова на многое во имя самовыражения»
«Жестоко такое с утра мужикам показывать». Видео, после которого русскую спортсменку атаковали «пацаны в директе»
Бывшая жена украинского футболиста: «Почему так много мужиков, зацикленных на анале? Думаю, им интересно просто»
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь