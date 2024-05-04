Рыбакина сделала заявление о защите чемпионского титула

«Для меня сейчас важно взять несколько дней отдыха, а потом постараться привыкнуть к условиям в Риме. Конечно, мяч будет летать по-другому, да и просто почувствовать корты и все остальное. Я хорошо играла там в прошлом году, так что надеюсь, что буду чувствовать себя хорошо и в этот раз», — сказала Рыбакина.