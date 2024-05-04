Рыбакина сделала заявление о защите чемпионского титула
Четвертая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина поделилась ожиданиями от турнира WTA 1000 в Риме, передает Vesti.kz.
Четвертая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина поделилась ожиданиями от турнира WTA 1000 в Риме, передает Vesti.kz.
Соревнование стартует уже 10 мая и продлится до 18 мая. Призовой фонд составляет 3,5 миллиона долларов.
«Для меня сейчас важно взять несколько дней отдыха, а потом постараться привыкнуть к условиям в Риме. Конечно, мяч будет летать по-другому, да и просто почувствовать корты и все остальное. Я хорошо играла там в прошлом году, так что надеюсь, что буду чувствовать себя хорошо и в этот раз», — сказала Рыбакина.
К слову, Рыбакина является действующей чемпионкой этого турнира.
Ранее Елена завершила выступление на турнире WTA-1000 в Мадриде, уступив в полуфинале второй ракетке мира Арине Соболенко. При этом, казахстанка установила рекорд, став первой представительницей нашей страны в полуфинале мадридского соревнования.