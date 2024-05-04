Соболенко прокомментировала поражение от Свёнтек в финале турнира в Мадриде

"Прошлые месяцы были довольно сложными для меня. Я не стояла вот так перед зрителями в финалах довольно долго. Поэтому чуть теряюсь и не знаю, что мне сейчас говорить. Спасибо за этот турнир. Это особенный турнир для меня. Я всегда наслаждаюсь игрой здесь, поэтому, как будто, и пыталась сделать этот матч как можно более долгим, что побольше насладиться обстановкой.