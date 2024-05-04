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4 мая, источник: Чемпионат.com

Соболенко прокомментировала поражение от Свёнтек в финале турнира в Мадриде

Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко объяснила поражение в финале грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). Напомним, сегодня, 4 мая, она в трёх сетах проиграла первой ракетке мира Иги Свёнтек из Польши со счётом 5:7, 6:4, 6:7 (7:9).

"Прошлые месяцы были довольно сложными для меня. Я не стояла вот так перед зрителями в финалах довольно долго. Поэтому чуть теряюсь и не знаю, что мне сейчас говорить. Спасибо за этот турнир. Это особенный турнир для меня. Я всегда наслаждаюсь игрой здесь, поэтому, как будто, и пыталась сделать этот матч как можно более долгим, что побольше насладиться обстановкой.

Да, на самом деле мне следовало начать с Иги. Поздравляю с очередным отличным турниром. Вы с командой проделали невероятную работу. Но я надеюсь, что в следующем году титул перейдёт ко мне. Так, ещё мы играли больше трёх часов. Это было долго. Надеюсь, мы быстро восстановимся к следующему турниру. Также благодарю свою прекрасную команду. Вы всегда меня поддерживаете и заставляете двигаться вперёд. Я вас очень люблю", — сказала Соболенко в интервью на корте.

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