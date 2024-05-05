17-летняя русская звезда тенниса: дружба за деньги, абьюз в семье, любимый коктейль, ролексы
Мирра Андреева поугорала с Дарьей Касаткиной.
Мирра Андреева поугорала с Дарьей Касаткиной.
На «Мастерсе» в Мадриде первая ракетка России (11-я в мире) Дарья Касаткина для своего ютуб-канала What The Vlog пообщалась с восходящей звездой — 17-летней Миррой Андреевой (в понедельник станет 40-й в мире).
Sport24 приводит самые интересные моменты диалога.
Дарья Касаткина: Год прошел с нашего последнего интервью. Каким он был?
Мирра Андреева: Год был прекрасный. Мне очень понравилось, но в этом году надо постараться играть хорошо. У меня не было времени для веселья. Я работаю. Я не успела повеселиться. Нужно брать какие-то выходные, чтобы [сходить] в ресторан, коктейльчик какой-то заказать.
Касаткина: Какой?
Андреева: Cola Zero. Это единственный коктейль, который я могу пить.
Встретиться с друзьями. У меня нет друзей. Я одна. Пожалуйста, будьте моими друзьями.
Касаткина: Пишите в директ. Ты отвечаешь?
Андреева: Я никогда не отвечаю. Мне даже пишут люди, которых я знаю, а я не отвечаю.
Касаткина: Ты рассказывала, что с сестрой (Эрика Андреева. — Sport24), а пару играть любишь.
Андреева: Да, пару просто зашибись. Я обожаю. Но тренироваться не люблю, потому что я начинаю за нее переживать. Если у нее что-то не получается, я начинаю думать, как ей помочь. Когда у меня не получается, она начинает думать про меня. Все идет просто наперекосяк. У нас ничего не получается.
В паре, если у меня что-то не получается, она находит правильные слова, но не сюсюкается со мной.
Касаткина: Ты физически ее скосить можешь.
Андреева: Да, она на это жалуется. Я руку кладу, а у нее потом синяки на плече.
Касаткина: При этом тебе страшно?
Андреева: Да. Ментально она меня давит.
Касаткина: Абьюз.
Андреева: У меня абьюз с Эрики, с папы, с мамы. Я живу в абьюзивной семье (смеется).
Касаткина: Зато какой позитив сохраняется, какой настрой.
Андреева: Да, потому что я — хороший человек.
Касаткина: Друзей хороших надо.
Андреева: Да, надо. Я — хороший человек, но у меня друзей нет. Надо их, и все будет просто прекрасно.
Касаткина: И денег.
Андреева: Да, побольше. На ногти.
Касаткина: А лучше друзей с деньгами.
Андреева: Да, это было бы прекрасно, но, я не думаю, что такой джекпот будет.
Касаткина: У тебя обновился тренерский штаб. Мне нравится Кончита [Мартинес]. Имя тоже классное (смеется). Ты не рассказывала ей, что мы в России с ее имени можем угарнуть?
Андреева: Когда агент предложил попробовать, я ему рассказала. Он не знал, что есть другая Кончита. Первое время было немного сложно сконцентрироваться, чтобы не смеяться, но потом уже нормально.
Сначала я называла ее Консепсьон, чтобы не думать про Кончиту, но сейчас я привыкла, все нормально.
Касаткина: Ты второй раз в Мадриде. Заметила какие-то улучшения на турнире?
Андреева: Нет (смеется). Но тут очень вкусные печеньки с орешками дают на баре. Я ради этого сюда ехала. В прошлом году, кажется, съела килограмма два. Подворовываю их чуть-чуть. И еда здесь очень вкусная. Просто невероятно. Очень вкусные стейки. Ты пробовала?
Касаткина: Нет. Я на обед перед тренировками или матчами стейки не кушаю.
Андреева: А я вот кушаю.
Касаткина: У тебя организм молодой, переваривается как в мясорубке.
Андреева: Мне нужно больше энергии. Я расту.
Касаткина: Как ты появилась, ты очень круто, открыто общаешься. Это сложно. Я помню себя — два слова не могла связать.
Андреева: Мне как-то легко. Я очень люблю говорить. Я говорю, что думаю. И больше не надо. Корреспонденты это любят. Я просто говорю и все. Но я тренировалась перед зеркалом. Пыталась разговаривать, чтобы не заикаться, что правильные слова сразу приходили на ум. Первое время тоже было немного сложно. Потом я решила, что буду говорить больше. Это лучше, чем ничего.
Касаткина: Это на родном, а как на инглише было с этим бороться?
Андреева: С английским было немного сложно. У меня был языковой барьер. Знаю, как сказать, но не могу подобрать правильное слово. В самом начале i was struggling (мне было тяжело. — прим. ред.).
Касаткина: Как ты любишь проводить выходной?
Андреева: Я люблю поспать часов 10−11. Последнее время, мне кажется, я старею и не могу много спать. Раньше спала часов по 12, честное слов, а сейчас 8. Не могу больше, не хочу.
Касаткина: В TikTok сидишь?
Андреева: У меня нет TikTok. Рилсы чуть-чуть смотрю.
Касаткина: Какие у тебя рекомендации?
Андреева: У меня почему-то много рекомендаций с сериалом «Друзья». Я смотрела, но не фанатик. И часто попадаются видео, где мальчик с длинными волосами снимает видео, пишет истории и стоит, сложив руки.
Касаткина: А ты по-французски говоришь?
Андреева: Чуть-чуть. Очень сложный язык, но в каком-то плане похож на русский. Там много правил, времен и много всего. После этого я поняла, что английский — легкий.
Я сейчас продолжаю изучать французский, но разговариваю только дома. С тренерами разговариваю только на нем. Мне кажется, я делаю много ошибок, но меня поправляют. Хотя понимаю я все. Разговаривать же сложно. Акцент, кстати, у меня хороший.
Касаткина: Ты — супероткрытая, а Эрика — закрытая. Это так?
Андреева: Это правда. Мне легче находить контакт с людьми. Я просто разговариваю и иногда в себе придерживаю то, что хочу сказать, чтобы не обидеть человека. Эрика говорит все, что думает, что хочет.
Я, наверное, в начале пытаюсь немного понравиться, а Эрика не будет специально идти на контакт и пытаться кому-то понравиться. Ей это не надо. Мне же хочется больше друзей. Я могу побыть немного лицемерной, втереться в доверие, понравиться.
Касаткина: В чем смысл победы?
Андреева: Я бы сказала, что для меня — внутреннее чувство, когда я выигрываю матч и внутри собирается комочек. Я от этого такой кайф испытываю. Это можно ассоциировать, когда какие-то люди принимают наркотики и алкоголь. Я таких не знаю, у меня нет такого опыта. Они же для чего-то это принимают, для какого-то удовольствия. И вот для меня теннис и победы — как наркотик. Чтобы пришло это чувство, готова все сделать. Нигде не испытывала такого чувства, как после победы. У меня после каждого матча аж мурашки. Ради этого я готова потеть, работать, плакать.
Касаткина: Дружба в туре, в спорте существует?
Андреева: У меня нет друзей, поэтому пока не знаю. Но, думаю, что да. Она может быть не супер искренняя, но если найти правильных людей, которые будут всегда на твоей стороне и поддерживать тебя…
Касаткина: О каком подарке на день рождения ты мечтаешь?
Андреева: Я не знаю, что хочу. Но в последнее время думаю о хороших часах. Я прям хочу офигенные дорогие часы. Конечно, моя мечта — ролексы. Но у меня пока нет денег. Когда пойму, что бюджет позволяет купить их, пойду и сделаю это.