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18:43 (мск), источник: Vesti.kz

Рыбакина узнала первую соперницу в Риме, где она будет защищать титул

Состоялась жеребьевка грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия), который пройдет с 7 по 19 мая, сообщают Vesti.kz.

Источник: Соцсети

Действующая чемпионка турнира — казахстанка Елена Рыбакина получила от организаторов второй номер посева. Она пропустит первый круг, а во втором встретится либо с румынкой Ириной Бегу, либо с теннисисткой из квалификации.

Под первым номером посеяна полька Ига Швентек. Она начнет борьбу также со второго раунда, где сыграет либо с Кэролайн Доулхайд, либо с квалифаером, который еще не определен.

Второй по посеву стала Арина Соболенко (Беларусь), которая во втором круге сыграет либо с Ван Яфань (Китай), либо с квалифаером.

А вот другая казахстанка Юлия Путинцева (№ 41) стартует с первого круга, где сыграет с 87-й ракеткой мира Мартиной Тревизан из Италии.

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