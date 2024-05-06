Рыбакина узнала первую соперницу в Риме, где она будет защищать титул
Состоялась жеребьевка грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия), который пройдет с 7 по 19 мая, сообщают Vesti.kz.
Состоялась жеребьевка грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия), который пройдет с 7 по 19 мая, сообщают Vesti.kz.
Действующая чемпионка турнира — казахстанка Елена Рыбакина получила от организаторов второй номер посева. Она пропустит первый круг, а во втором встретится либо с румынкой Ириной Бегу, либо с теннисисткой из квалификации.
Под первым номером посеяна полька Ига Швентек. Она начнет борьбу также со второго раунда, где сыграет либо с Кэролайн Доулхайд, либо с квалифаером, который еще не определен.
Второй по посеву стала Арина Соболенко (Беларусь), которая во втором круге сыграет либо с Ван Яфань (Китай), либо с квалифаером.
А вот другая казахстанка Юлия Путинцева (№ 41) стартует с первого круга, где сыграет с 87-й ракеткой мира Мартиной Тревизан из Италии.