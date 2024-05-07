Саснович вышла в основную сетку турнира WTA-1000 в Риме

Сегодня во втором раунде квалификации белоруска, занимающая 113-е место в мировом рейтинге, обыграла сербскую теннисистку Александру Крунич, занимающую 508-ю позицию, — 7:5, 6:2. В первом квалификационном поединке Александра Саснович разгромила в двух партиях американку Алисию Паркс (137) — 6:1, 6:1.



Еще две представительницы Беларуси начнут выступления в итальянской столицы со второго раунде. Виктория Азаренко (24) встретится с победительницей матча между полькой Магдой Линетт (51) и китайской теннисисткой Чжу Линь (57), а соперница второй ракетки планеты Арины Соболенко определится после встречи китаянки Ван Яфань (69) с одной из победительниц квалификации.



Соревнования на открытых грунтовых кортах итальянской столицы завершатся 19 мая. Чемпионка заработает 1000 рейтинговых очков и 699,6 тыс. евро призовых. В прошлом году победительницей стала представительница Казахстана Елена Рыбакина.