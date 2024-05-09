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09:18 (мск), источник: Чемпионат.com

Соболенко высказалась о соперничестве со Свёнтек и Рыбакиной

Белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о соперничестве с Игой Свёнтек и Еленой Рыбакиной.

Соболенко высказалась о соперничестве со Свёнтек и Рыбакиной | Источник: Чемпионат.com

«Очевидно, что Ига играет на грунте намного лучше, чем я, например. Я бы сказала, что Елена лучше играет на траве. Возможно, я чувствую себя немного комфортнее на кортах с твёрдым покрытием. Не могу сказать, что всё дело в покрытии, время показало, что я могу их обыграть на любом покрытии. По сути, это пара ключевых моментов в каждом матче, и тут побеждает сильнейший. Например, в последней игре с Игой я бы не сказала, что ошиблась в ключевых моментах, я поступала правильно, но она справилась немного лучше. Это не всё на поверхности, это целый процесс. Вам нужно учиться на тех ошибках, которые вы допустили, а затем работать над ними и в следующий раз стать лучше», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

Напомним, на минувшем турнире в Мадриде Соболенко в финале проиграла Свёнтек.

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