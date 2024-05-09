Соболенко высказалась о соперничестве со Свёнтек и Рыбакиной

«Очевидно, что Ига играет на грунте намного лучше, чем я, например. Я бы сказала, что Елена лучше играет на траве. Возможно, я чувствую себя немного комфортнее на кортах с твёрдым покрытием. Не могу сказать, что всё дело в покрытии, время показало, что я могу их обыграть на любом покрытии. По сути, это пара ключевых моментов в каждом матче, и тут побеждает сильнейший. Например, в последней игре с Игой я бы не сказала, что ошиблась в ключевых моментах, я поступала правильно, но она справилась немного лучше. Это не всё на поверхности, это целый процесс. Вам нужно учиться на тех ошибках, которые вы допустили, а затем работать над ними и в следующий раз стать лучше», — сказала Соболенко на пресс-конференции.