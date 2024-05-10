Путинцева уничтожила экс-чемпионку US Open на турнире за четыре миллиона

Юлия, занимающая 41-ое место в рейтинге WTA взяла верх над 35-ой ракеткой мира американкой Слоан Стивенс. Противостоянии на стадии 1/32 финала завершилось в двух сетах с общим счетом 6:3, 6:2. Казахстанка потратила на все один час и 15 минут.