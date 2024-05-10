Путинцева уничтожила экс-чемпионку US Open на турнире за четыре миллиона
Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева одержала вторую победу на турнире серии Masters в Риме (Италия), передает Vesti.kz.
Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева одержала вторую победу на турнире серии Masters в Риме (Италия), передает Vesti.kz.
Юлия, занимающая 41-ое место в рейтинге WTA взяла верх над 35-ой ракеткой мира американкой Слоан Стивенс. Противостоянии на стадии 1/32 финала завершилось в двух сетах с общим счетом 6:3, 6:2. Казахстанка потратила на все один час и 15 минут.
Отметим, что Слоан в 2017-м году стала победительницей Открытого чемпионата США.
В следующем матче казахстанская теннисистка сыграет с победительницей пары Ига Швентек (Польша) — Бернарда Пера (США). Призовой фонд соревнования 4,7 миллионов долларов.
Суперкамбэком закончилось дерби Рыбакина — Путинцева за исторический полуфинал турнира в Мадриде.