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12:20 (мск), источник: Vesti.kz

Путинцева уничтожила экс-чемпионку US Open на турнире за четыре миллиона

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева одержала вторую победу на турнире серии Masters в Риме (Италия), передает Vesti.kz.

Источник: Соцсети

Юлия, занимающая 41-ое место в рейтинге WTA взяла верх над 35-ой ракеткой мира американкой Слоан Стивенс. Противостоянии на стадии 1/32 финала завершилось в двух сетах с общим счетом 6:3, 6:2. Казахстанка потратила на все один час и 15 минут.

Отметим, что Слоан в 2017-м году стала победительницей Открытого чемпионата США.

В следующем матче казахстанская теннисистка сыграет с победительницей пары Ига Швентек (Польша) — Бернарда Пера (США). Призовой фонд соревнования 4,7 миллионов долларов.

Суперкамбэком закончилось дерби Рыбакина — Путинцева за исторический полуфинал турнира в Мадриде.

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