В Джоковича бросили бутылку и разбили до крови голову на «Мастерсе» в Риме

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241363&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В пятницу Джокович в своем первом матче на «Мастерсе» в столице Италии обыграл француза Корентена Муте со счетом 6:3, 6:1. После игры серб возвращался через туннель в раздевалку и раздавал болельщикам автографы. В этот момент в него бросили наполненную водой бутылку, которая попала ему в голову.

Теннисист упал на колени, держался за голову и долгое время не мог встать. По информации издания, у Джоковича из головы шла кровь. Он покинул место происшествия в сопровождении охранников. Отмечается, что служба безопасности стадиона уже ищет человека, который мог бросить бутылку в игрока.

Джоковича доставили в медицинский центр для оказания помощи. Серб жаловался на легкую тошноту. Подчеркивается, что после первичного осмотра он чувствовал себя в порядке, а его состояние не вызывало серьезного беспокойства.