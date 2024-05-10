Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Алавес
Жирона
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Брест
Реймс
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Ницца
Гавр
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Фрозиноне
Интер
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
3-й период
Чехия
Финляндия
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
3-й период
Швеция
США
Футбол. Зарубежный
21:30
Аугсбург
Штутгарт
Хоккей. НХЛ
11.05
Бостон
Флорида
Хоккей. НХЛ
11.05
Ванкувер
Эдмонтон
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
17:20
Швейцария
Норвегия
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
17:20
Словакия
Германия
Футбол. Премьер-лига
16:00
Крылья Советов
Ахмат
Все события
22:46 (мск), источник: Спорт РИА Новости

В Джоковича бросили бутылку и разбили до крови голову на «Мастерсе» в Риме

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Неизвестный бросил бутылку в голову первой ракетки мира серба Новака Джоковича после его победы во втором раунде теннисного турнира серии «Мастерс» в Риме, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Во время загрузки произошла ошибка.

В пятницу Джокович в своем первом матче на «Мастерсе» в столице Италии обыграл француза Корентена Муте со счетом 6:3, 6:1. После игры серб возвращался через туннель в раздевалку и раздавал болельщикам автографы. В этот момент в него бросили наполненную водой бутылку, которая попала ему в голову.

Теннисист упал на колени, держался за голову и долгое время не мог встать. По информации издания, у Джоковича из головы шла кровь. Он покинул место происшествия в сопровождении охранников. Отмечается, что служба безопасности стадиона уже ищет человека, который мог бросить бутылку в игрока.

Джоковича доставили в медицинский центр для оказания помощи. Серб жаловался на легкую тошноту. Подчеркивается, что после первичного осмотра он чувствовал себя в порядке, а его состояние не вызывало серьезного беспокойства.

За выход в четвертый круг соревнований Джокович поспорит с чилийцем Алехандро Табило.

Читайте также от «Спорт РИА Новости»
'Путин вышел через восемь секунд'. Как Россия спасла мир после трагедии
'Унижение не стоит олимпийских медалей': интервью сильнейшего пловца России
Костомаров опубликовал дачные фото с голым торсом
Нужны русские фигуристы: кто перейдет из России в Грузию ради Олимпиады?
Возрастное ограничение 18+
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь