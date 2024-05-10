В Джоковича бросили бутылку и разбили до крови голову на «Мастерсе» в Риме

В пятницу Джокович в своем первом матче на «Мастерсе» в столице Италии обыграл француза Корентена Муте со счетом 6:3, 6:1. После игры серб возвращался через туннель в раздевалку и раздавал болельщикам автографы. В этот момент в него бросили наполненную водой бутылку, которая попала ему в голову.
Теннисист упал на колени, держался за голову и долгое время не мог встать. По информации издания, у Джоковича из головы шла кровь. Он покинул место происшествия в сопровождении охранников. Отмечается, что служба безопасности стадиона уже ищет человека, который мог бросить бутылку в игрока.
Джоковича доставили в медицинский центр для оказания помощи. Серб жаловался на легкую тошноту. Подчеркивается, что после первичного осмотра он чувствовал себя в порядке, а его состояние не вызывало серьезного беспокойства.
За выход в четвертый круг соревнований Джокович поспорит с чилийцем Алехандро Табило.