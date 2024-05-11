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11:22 (мск), источник: Vesti.kz

У соперника Джоковича зазвонил будильник во время матча

Сербский теннисист Новак Джокович, занимающий первое место в мировом рейтинге, пробился в третий круг турнира ATP 1000 в Риме (Италия), передают Vesti.kz.

Во втором раунде он прошел француза Корентена Муте (№ 83) — 6:3, 6:1.

Матч был примечателен не столько легкой прогулкой для первой ракетки мира, а сколько забавным эпизодом во время игры, когда у Муте зазвонил будильник на телефоне. Этот момент рассмешил не только зрителей на трибунах, но и самого Новака.

Во время загрузки произошла ошибка.

Следующим соперником Джоковича станет чилиец Алехандро Табило (№ 32). Встреча состоится 12 мая.

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