У соперника Джоковича зазвонил будильник во время матча
Сербский теннисист Новак Джокович, занимающий первое место в мировом рейтинге, пробился в третий круг турнира ATP 1000 в Риме (Италия), передают Vesti.kz.
Сербский теннисист Новак Джокович, занимающий первое место в мировом рейтинге, пробился в третий круг турнира ATP 1000 в Риме (Италия), передают Vesti.kz.
Во втором раунде он прошел француза Корентена Муте (№ 83) — 6:3, 6:1.
Матч был примечателен не столько легкой прогулкой для первой ракетки мира, а сколько забавным эпизодом во время игры, когда у Муте зазвонил будильник на телефоне. Этот момент рассмешил не только зрителей на трибунах, но и самого Новака.
Следующим соперником Джоковича станет чилиец Алехандро Табило (№ 32). Встреча состоится 12 мая.