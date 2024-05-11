Джокович рассказал о последствиях после попадания бутылкой в голову
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Первая ракетка мира серб Новак Джокович заявил в соцсети Х, что с ним все в порядке после попадания бутылкой в голову после матча на турнире в Риме.
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Первая ракетка мира серб Новак Джокович заявил в соцсети Х, что с ним все в порядке после попадания бутылкой в голову после матча на турнире в Риме.
В пятницу Джокович в своем первом матче на «Мастерсе» в столице Италии обыграл француза Корентена Муте со счетом 6:3, 6:1. После игры серб возвращался через туннель в раздевалку и раздавал болельщикам автографы. В этот момент в его голову попала наполненная водой бутылка. Теннисист упал на колени, держался за голову и долгое время не мог встать. Ему помогли пройти в раздевалку охранники стадиона. Позднее организаторы заявили, что бутылка случайно упала из рюкзака одного из болельщиков, желавшего получить автограф.
«Спасибо за вашу заботу. Это была случайность, сейчас со мной все хорошо, я отдыхаю в отеле с пакетом льда. Встретимся в воскресенье», — написал Джокович.
В третьем круге Джокович сыграет с посеянным под 29-м номером Алехандро Табило из Чили.