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00:41 (мск), источник: Чемпионат.com

Рублёв сидя отбил мяч во время сетбола у Гирона в первой партии матча на «Мастерсе» в Риме

В эти минуты проходит матч второго круга грунтового «Мастерса» в Риме (Италия), в котором играет шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв.

Во время загрузки произошла ошибка.

Его соперником является 49-я ракетка мира представитель Америки Маркос Гирон. Россиянин проиграл стартовый сет встречи со счётом 5:7.

Американец выиграл первую партию с четвёртого сетбола. В одном из отыгранных мячей Андрей Рублёв во время розыгрыша упал на корт и сидя отбил мяч на сторону Гирона. В итоге он выиграл это очко.

Рублёв ведёт по личным встречам с Гироном со счётом 1−0. Единственный их поединок прошёл в 2021 году. Тогда Андрей оказался сильнее в первом круге турнира ATP-500 в Роттердаме со счётом 7:6 (7:1), 6:3.

Грунтовый «Мастерс» в Риме проходит с 8 по 19 мая. Действующим чемпионом турнира является российский теннисист Даниил Медведев, который в двух сетах в финале прошлого года обыграл Хольгера Руне из Дании со счётом 7:5. 7:5.

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