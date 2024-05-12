Рублёв сидя отбил мяч во время сетбола у Гирона в первой партии матча на «Мастерсе» в Риме

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241373&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Его соперником является 49-я ракетка мира представитель Америки Маркос Гирон. Россиянин проиграл стартовый сет встречи со счётом 5:7.

Американец выиграл первую партию с четвёртого сетбола. В одном из отыгранных мячей Андрей Рублёв во время розыгрыша упал на корт и сидя отбил мяч на сторону Гирона. В итоге он выиграл это очко.

Рублёв ведёт по личным встречам с Гироном со счётом 1−0. Единственный их поединок прошёл в 2021 году. Тогда Андрей оказался сильнее в первом круге турнира ATP-500 в Роттердаме со счётом 7:6 (7:1), 6:3.