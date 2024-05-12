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16:51 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Соболенко обыграла украинку Ястремскую в третьем круге турнира в Риме

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в четвертый круг турнира категории WTA 1000 в Риме, призовой фонд которого превышает 4,7 миллиона евро.

Источник: Пресс-служба Australian Open

Во встрече третьего круга посеянная под 2-м номером Соболенко обыграла украинку Даяну Ястремскую (32-й номер посева) со счетом 6:4, 6:2. Теннисистки провели на корте 1 час 26 минут.

В следующем круге Соболенко сыграет с победительницей матча Элина Свитолина (Украина, 16) — Анна Калинская (Россия, 23).

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