Соболенко обыграла украинку Ястремскую в третьем круге турнира в Риме
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в четвертый круг турнира категории WTA 1000 в Риме, призовой фонд которого превышает 4,7 миллиона евро.
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в четвертый круг турнира категории WTA 1000 в Риме, призовой фонд которого превышает 4,7 миллиона евро.
Во встрече третьего круга посеянная под 2-м номером Соболенко обыграла украинку Даяну Ястремскую (32-й номер посева) со счетом 6:4, 6:2. Теннисистки провели на корте 1 час 26 минут.
В следующем круге Соболенко сыграет с победительницей матча Элина Свитолина (Украина, 16) — Анна Калинская (Россия, 23).