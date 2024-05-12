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17:39 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Джокович сенсационно проиграл в матче третьего круга «Мастерса»

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Первая ракетка мира серб Новак Джокович не смог выйти в четвертый раунд турнира серии «Мастерс» в Риме, призовой фонд которого превышает 7,8 миллиона евро.

Источник: Reuters

Во встрече третьего круга Джокович уступил чилийцу Алехандро Табило (29-й номер посева) со счетом 2:6, 3:6. Встреча продолжалась 1 час 8 минут.

Джокович впервые в карьере не смог дойти до четвертьфинала «Мастерса» в Риме. Он является шестикратным победителем турнира в столице Италии.

В четвертом круге Табило сыграет с россиянином Кареном Хачановым (16).

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