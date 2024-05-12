Джокович сенсационно проиграл в матче третьего круга «Мастерса»
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Первая ракетка мира серб Новак Джокович не смог выйти в четвертый раунд турнира серии «Мастерс» в Риме, призовой фонд которого превышает 7,8 миллиона евро.
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Первая ракетка мира серб Новак Джокович не смог выйти в четвертый раунд турнира серии «Мастерс» в Риме, призовой фонд которого превышает 7,8 миллиона евро.
Во встрече третьего круга Джокович уступил чилийцу Алехандро Табило (29-й номер посева) со счетом 2:6, 3:6. Встреча продолжалась 1 час 8 минут.
Джокович впервые в карьере не смог дойти до четвертьфинала «Мастерса» в Риме. Он является шестикратным победителем турнира в столице Италии.
В четвертом круге Табило сыграет с россиянином Кареном Хачановым (16).