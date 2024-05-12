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20:18 (мск), источник: Чемпионат.com

Рафаэль Надаль: я — конец важной эпохи в истории тенниса

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль высказался о том, каким игроком и человеком он хочет запомниться для зрителей после окончания спортивной карьеры.

Рафаэль Надаль: я — конец важной эпохи в истории тенниса | Источник: Чемпионат.com

«На протяжении всей моей теннисной карьеры я всегда чувствовал, что меня любят и поддерживают. Сейчас не исключение. Вероятно, когда люди поймут, что у них будет не так уж много шансов снова посмотреть, как я играю, они почувствуют себя более грустно. Это станет для них более эмоциональным моментом, чем мой последний матч тут (на турнире в Риме. — Прим. “Чемпионата”) с Хуркачем. Потому что, в конце концов, я, в каком-то смысле, — конец важной эпохи в истории тенниса. Тем более, я тот игрок, который выиграл здесь больше всего трофеев. Как теннисист, я просто хочу, чтобы меня запомнили в связи с теми результатами, которых я добился. Как человек, я надеюсь, что меня запомнят как уважительного ко всем, хорошо образованного, доброго и являющегося положительны пример для молодого поколения человека», — сказал Надаль на пресс-конференции.

Напомним, ранее Надаль принимал участие на «тысячнике» в Риме. Во втором круге испанец со счётом 6:3, 6:1 проиграл девятой ракетке мира Хуберту Хуркачу.

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