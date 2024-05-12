Калинская проиграла Свитолиной в третьем раунде турнира WTA-1000 в Риме
26-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская не смогла выйти в четвёртый круг турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия).
26-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская не смогла выйти в четвёртый круг турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия).
Сегодня, 12 мая, она в двух сетах проиграла бывшей третьей ракетки мира, ныне занимающей 19-е место в рейтинге WTA, Элине Свитолиной из Украины со счётом 3:6, 3:6.
Отметим, что спортсменки провели на корте 1 часа 13 минут. Российская теннисистка реализовала один брейк-пойнт из трёх (33%), допустила две двойные ошибки и за весь матч не сделала ни одну подачу навылет. Украинка выполнила один эйс и реализовала три брейк-пойнта из семи заработанных (43%), не допустив за игру ни одной двойной ошибки.
Напомним, в следующем круге турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия) Элина Свитолина сыграет со второй ракеткой мира белорусской теннисисткой Ариной Соболенко.
Счёт по личным встречам — 2:1 в пользу спортсменки из Беларуси.