Калинская проиграла Свитолиной в третьем раунде турнира WTA-1000 в Риме

Сегодня, 12 мая, она в двух сетах проиграла бывшей третьей ракетки мира, ныне занимающей 19-е место в рейтинге WTA, Элине Свитолиной из Украины со счётом 3:6, 3:6.

Отметим, что спортсменки провели на корте 1 часа 13 минут. Российская теннисистка реализовала один брейк-пойнт из трёх (33%), допустила две двойные ошибки и за весь матч не сделала ни одну подачу навылет. Украинка выполнила один эйс и реализовала три брейк-пойнта из семи заработанных (43%), не допустив за игру ни одной двойной ошибки.