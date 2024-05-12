Азаренко пробилась в ⅛ финала турнира WTA-1000 в Риме

В поединке третьего круга экс-первая ракетка мира, занимающая сейчас 24-е место в рейтинге WTA, за три часа переиграла египетскую теннисистку Маяр Шериф, у которой 80-я позиция, — 6:2, 6:7 (6:8), 6:3. Во второй партии белоруска проигрывала 1:5, потом догнала соперницу, но все же уступила на тай-брейке. В решающем сете успех был на стороне Азаренко, которая в ⅛ финала будет соперничать с гречанкой Марией Саккари (8-й номер мирового рейтинга). До этого Виктория Азаренко одолела польку Магду Линетт (51) — 6:7 (5:7), 6:4, 6:3.



Также сегодня вторая ракетка планеты Арина Соболенко переиграла в 1/16 финала украинскую теннисистку Даяну Ястремскую (33) — 6:4, 6:2.