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21:52 (мск), источник: БЕЛТА

Азаренко пробилась в ⅛ финала турнира WTA-1000 в Риме

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Виктория Азаренко вслед за Ариной Соболенко пробилась в ⅛ финала турнира категории WTA-1000 в Риме, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В поединке третьего круга экс-первая ракетка мира, занимающая сейчас 24-е место в рейтинге WTA, за три часа переиграла египетскую теннисистку Маяр Шериф, у которой 80-я позиция, — 6:2, 6:7 (6:8), 6:3. Во второй партии белоруска проигрывала 1:5, потом догнала соперницу, но все же уступила на тай-брейке. В решающем сете успех был на стороне Азаренко, которая в ⅛ финала будет соперничать с гречанкой Марией Саккари (8-й номер мирового рейтинга). До этого Виктория Азаренко одолела польку Магду Линетт (51) — 6:7 (5:7), 6:4, 6:3.

Также сегодня вторая ракетка планеты Арина Соболенко переиграла в 1/16 финала украинскую теннисистку Даяну Ястремскую (33) — 6:4, 6:2.

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