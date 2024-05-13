Соболенко: победа в Риме — моя мечта!

«Я люблю Рим. Я чувствую себя здесь очень комфортно. Мне нравится атмосфера на стадионе, также я люблю гулять по городу, здесь хорошая еда, отличные рестораны. Я очень расстраиваюсь, когда проигрываю в Риме и чувствую себя так, словно проиграла на турнире “Большого шлема”, потому что победа в Риме — моя мечта!», — приводит слова Соболенко Tennis.com.