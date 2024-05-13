Текущие события
Хоккей. НХЛ
1-й период
Бостон
Флорида
Хоккей. НХЛ
04:30
Эдмонтон
Ванкувер
Футбол. Зарубежный
12.05
Бетис
Альмерия
Футбол. Зарубежный
12.05
Клермон Фут
Лион
Футбол. Зарубежный
12.05
Марсель
Лорьян
Футбол. Зарубежный
12.05
Монпелье
Монако
Футбол. Зарубежный
12.05
Нант
Лилль
Футбол. Зарубежный
12.05
ПСЖ
Тулуза
Футбол. Зарубежный
12.05
Ренн
Ланс
Футбол. Зарубежный
12.05
Страсбур
Метц
Футбол. Зарубежный
12.05
Аталанта
Рома
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
12.05
Австрия
Швейцария
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
12.05
Швеция
Польша
Футбол. Зарубежный
12.05
Бохум
Байер
Футбол. Зарубежный
12.05
Валенсия
Райо Вальекано
Футбол. Премьер-лига
12.05
Сочи
Пари Нижний Новгород
Футбол. Зарубежный
12.05
Ювентус
Салернитана
Футбол. Зарубежный
12.05
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Футбол. Зарубежный
12.05
Бавария
Вольфсбург
Футбол. Первая лига
12.05
Волгарь
Черноморец
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
12.05
Дания
Канада
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
12.05
Латвия
Франция
ОТ
Футбол. Зарубежный
12.05
Атлетико
Сельта
Футбол. Первая лига
12.05
Акрон
Динамо Мх
Футбол. Первая лига
12.05
КАМАЗ
Родина
Футбол. Первая лига
12.05
Ленинградец
Химки
Футбол. Премьер-лига
12.05
Факел
Урал
Футбол. Зарубежный
12.05
Дармштадт
Хоффенхайм
Футбол. Зарубежный
12.05
Дженоа
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
12.05
Верона
Торино
Футбол. Первая лига
12.05
Торпедо
Алания
Футбол. Первая лига
12.05
Сокол
Тюмень
Футбол. Зарубежный
12.05
Кадис
Хетафе
Футбол. Премьер-лига
12.05
Оренбург
Локомотив
Футбол. Первая лига
12.05
Шинник
СКА-Хабаровск
Футбол. Зарубежный
12.05
Лацио
Эмполи
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
12.05
Финляндия
Великобритания
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
12.05
Словакия
Казахстан
Все события
00:02 (мск), источник: Чемпионат.com

Соболенко: победа в Риме — моя мечта!

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала о своём отношении к грунтовому турнира WTA-1000 в Риме (Италия).

Соболенко: победа в Риме — моя мечта! | Источник: Чемпионат.com

«Я люблю Рим. Я чувствую себя здесь очень комфортно. Мне нравится атмосфера на стадионе, также я люблю гулять по городу, здесь хорошая еда, отличные рестораны. Я очень расстраиваюсь, когда проигрываю в Риме и чувствую себя так, словно проиграла на турнире “Большого шлема”, потому что победа в Риме — моя мечта!», — приводит слова Соболенко Tennis.com.

Лучшим достижением 26-летней беларуски на турнире в Риме является выход в полуфинал в 2022 году. В матче ½ финала она уступила польской теннисистке Иге Свёнтек со счётом 2:6, 1:6.

Напомним, что в ⅛ финала грунтового турнира WTA-1000 в Риме Соболенко встретится с 33-й ракеткой мира Элиной Свитолиной из Украины.

Читайте также от «Чемпионат.com»
Тренер по борьбе из Дагестана избил ребенка из-за поражения
Кто отправится в Париж? Главные итоги чемпионата России по борьбе.
«Слова Баха — это уже трэш какой-то!» Черезов — о биатлоне и Олимпиаде
Провинциальная романтика, которая нам нужна. «Факел», останься в РПЛ!
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь