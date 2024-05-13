Новак Джокович низко оценил свою готовность к «Ролан Гаррос» и Олимпиаде-2024

Журналист: какой настрой у вас сейчас на «Ролан Гаррос»? Джокович : как всегда (улыбается).

Журналист: на что, по вашему мнению, вам нужно особенно обратить внимание при подготовке к «Ролан Гаррос» и в преддверии Олимпийских игр?

Джокович: ну, на всё. Нужно улучшать всё, чтобы у меня был хотя бы шанс на победу.