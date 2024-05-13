Текущие события
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
21:20
Швейцария
Чехия
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
21:20
Германия
Швеция
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Лечче
Удинезе
Футбол. Зарубежный
21:45
Фиорентина
Монца
Футбол. Зарубежный
22:00
Астон Вилла
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
22:00
Барселона
Реал Сосьедад
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
17:20
Норвегия
Финляндия
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
17:20
США
Словакия
ОТ
Хоккей. НХЛ
14.05
Рейнджерс
Каролина
Хоккей. НХЛ
14.05
Колорадо
Даллас
Все события
21:10 (мск), источник: Чемпионат.com

Новак Джокович низко оценил свою готовность к «Ролан Гаррос» и Олимпиаде-2024

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович критично и коротко высказался о своей текущей форме и готовности к будущим крупным турнирам.

Новак Джокович низко оценил свою готовность к «Ролан Гаррос» и Олимпиаде-2024 | Источник: Чемпионат.com

Джоковичу после поражения в третьем круге грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия) от 32-й ракетки мира чилийца Алехандро Табило со счётом 2:6, 3:6 задали следующие вопросы.

Журналист: какой настрой у вас сейчас на «Ролан Гаррос»?
Джокович: как всегда (улыбается).

Журналист: на что, по вашему мнению, вам нужно особенно обратить внимание при подготовке к «Ролан Гаррос» и в преддверии Олимпийских игр?
Джокович: ну, на всё. Нужно улучшать всё, чтобы у меня был хотя бы шанс на победу.

«Ролан Гаррос» — 2024 стартует 26 мая. Джокович является его действующим чемпионом. Ранее о своей неготовности к грунтовому мэйджору высказывался испанец Рафаэль Надаль.

Читайте также от «Чемпионат.com»
Тренер по борьбе из Дагестана избил ребенка из-за поражения
Кто отправится в Париж? Главные итоги чемпионата России по борьбе.
«Слова Баха — это уже трэш какой-то!» Черезов — о биатлоне и Олимпиаде
Провинциальная романтика, которая нам нужна. «Факел», останься в РПЛ!
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь