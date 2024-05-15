Без защиты: как Медведев и Хачанов проиграли свои матчи в Риме
Даниил вновь не смог отстоять титул, Карен оказал мощное сопротивление главной сенсации «Мастерса».
Даниил вновь не смог отстоять титул, Карен оказал мощное сопротивление главной сенсации «Мастерса».
Российские теннисисты не смогли добраться до четвертьфинала Открытого чемпионата Италии. В четвертом круге римского «Мастерса» Карен Хачанов в упорной борьбе проиграл чилийцу Алехандро Табило, который ранее смог выбить из борьбы первого «сеяного» Новака Джоковича, а Даниил Медведев не сумел навязать борьбу американцу Томми Полу. Первая ракетка России играл на фоне усталости, накануне он провел затяжной поединок с молодым сербским талантом Хамадом Меджедовичем.
До Рима Карен Хачанов и Алехандро Табило между собой играли всего раз — в июне 2022 года на турнире АТР в Хертогенбоше. Тогда на траве Карен был сильнее в двух сетах — 6:3; 6:3. В этот раз букмекеры рассчитывали на повторение результата, считая россиянина очевидным фаворитом. Однако после победы над Новаком Джоковичем в третьем круге Табило явно был на подъеме. К тому же благодаря этому сенсационному успеху Алехандро стал любимцем болельщиков. В матче с Хачановым он получил сумасшедшую поддержку зрителей.
В четвертом гейме Табило заработал сразу четыре брейк-пойнта, но Карен смог отыграться и сравнять счет (2:2). Показалось, что эта локальная неудача надломила Алехандро. Следом он довольно легко отдал свою подачу. Но развить успех у фаворита не получилось. Тут же Табило сделал ответный брейк, исполнив несколько эффектных укороченных. После этого соперники уже не дали усомниться в надежности своей подачи (оба здорово подавали первым мячом) и довели дело до тай-брейка.
В нем Карен сумел выиграть несколько длинных розыгрышей и повести 5:4. Впереди были две подачи Хачанова, но тут Табило включился на полную. Сначала достал практически неберущийся мяч, а потом заставил соперника ошибиться. Так чилиец получил сетбол и тут же реализовал его эйсом.
На старте второй партии Карен повел 30:0 на подаче Табило, но в ответ чилиец сделал два эйса подряд, а затем как-то издевательски легко переиграл игрока топ-20 у сетки. В этот момент Алехандро поймал такой кураж, что его было не остановить. Два следующих гейма он играл на космическом уровне. Красиво укорачивал, попадал в линии слева и справа (3:1).
Впрочем, Хачанов быстро показал, что его рано списывать со счетов. Закончил тяжелый гейм на своей подаче эйсом, а затем заработал два брейк-пойнта. Табило занервничал, пульнув мяч в аут из середины корта (3:3). Счет сравнялся, но качели продолжились. В следующем гейме подвисла уже подача Хачанова (0:30), но, выиграв один длинный розыгрыш, Карен завел сначала трибуны, а потом и себя (4:3). Однако до конца партии Табило больше не предоставил шансов россиянину, действуя максимально надежно.
Дело вновь дошло до тай-брейка, где соперники шли ноздря в ноздрю. Однако ближе к развязке чилиец показал, что не боится рисковать. Например, при счете 5:5 выиграл розыгрыш свечкой, а при 9:9 сделал еще один невероятный укороченный. Хачанов отвечал сопернику мощными и точными ударами, отыграл четыре матчбола, но на пятом Табило всё же забрал матч.
Чилиец провел 11-й матч против соперников из топ-20 и одержал третью победу. Алехандро впервые в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса». Дальше он сыграет с Чжан Чжичжэнем из Китая.
Путь Даниила Медведева и Томми Пола к очной встрече ⅛ финала был очень разный. В столице Италии американец одержал уверенные победы в двух сетах над Асланом Карацевым и Домиником Кепфером. Медведев же был на грани снятия с турнира после травмы паха, полученной в четвертьфинале мадридского «Мастерса» с Иржи Легечкой. Даниил заверил своих болельщиков, что готов к защите титула, но первые матчи показали, что россиянин явно не в своей тарелке. И если победа над Джеком Дрейпером в двух сетах внушила оптимизм, то почти трехчасовой матч с Хамадом Меджедовичем сильно насторожил.
Даниил сыпал невынужденными ошибками, легко проиграл второй сет, но смог прибавить в решающей партии. В итоге именно ему удался ранний брейк, а вскоре россиянин повел 4:1, однако спокойно довести матч до победы не удалось. Меджедович раскрепостился, заиграл на топ-уровне, а Даниил, напротив, допустил несколько сбоев. Так счет стал 4:4 и 0:30 на его подаче. Хорошо хоть россиянин вовремя собрался и важнейший гейм отстоял. А решающий брейк сделал при 6:5 в свою пользу.
Увы, но расписание не позволило Даниилу взять один день отдыха. Поэтому на матч с Полом он вышел сильно вымотанным и не считался фаворитом противостояния (несмотря на счет 3:0 в личных встречах в пользу Медведева).
Первый сет наглядно подтвердил эти опасения. Россиянин начал его с брейка, но затем выиграл всего два розыгрыша из 18. Не прошло и 20 минут, а Томми уже вел 4:1 и уже не упустил победу в партии. В ряде розыгрышей было видно, что Даниил не готов затягивать розыгрыши, а будет рисковать. Однако все его фирменные удары приходились в аут.
Второй сет Даниил, казалось, действовал более собрано. Впервые взял свою подачу, заработал два брейк-пойнта и вновь взял подачу Пола в дебюте (2:0). Но надолго этого запала не хватило. Вскоре Томми сделал обратный брейк, а затем еще дважды взял подачу Медведева. Увы, но с такой игрой рассчитывать на победу было невозможно. Хотя россиянин старался в каждом эпизоде и точно не отбывал номер.
Тем не менее Даниил вновь не смог защитить титул. В своей карьере Медведев был чемпионом 20 турниров ATP, но ни разу в карьере не брал один и тот же титул два раза подряд.
Пол же впервые в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса» на грунте (пятый в карьере). Там он встретится с поляком Хубертом Хуркачем, который победил аргентинца Себастьяна Баэса.
Дмитрий Гарин