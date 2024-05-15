Без защиты: как Медведев и Хачанов проиграли свои матчи в Риме

Российские теннисисты не смогли добраться до четвертьфинала Открытого чемпионата Италии. В четвертом круге римского «Мастерса» Карен Хачанов в упорной борьбе проиграл чилийцу Алехандро Табило, который ранее смог выбить из борьбы первого «сеяного» Новака Джоковича, а Даниил Медведев не сумел навязать борьбу американцу Томми Полу. Первая ракетка России играл на фоне усталости, накануне он провел затяжной поединок с молодым сербским талантом Хамадом Меджедовичем.

На двух тай-брейках

До Рима Карен Хачанов и Алехандро Табило между собой играли всего раз — в июне 2022 года на турнире АТР в Хертогенбоше. Тогда на траве Карен был сильнее в двух сетах — 6:3; 6:3. В этот раз букмекеры рассчитывали на повторение результата, считая россиянина очевидным фаворитом. Однако после победы над Новаком Джоковичем в третьем круге Табило явно был на подъеме. К тому же благодаря этому сенсационному успеху Алехандро стал любимцем болельщиков. В матче с Хачановым он получил сумасшедшую поддержку зрителей.

В четвертом гейме Табило заработал сразу четыре брейк-пойнта, но Карен смог отыграться и сравнять счет (2:2). Показалось, что эта локальная неудача надломила Алехандро. Следом он довольно легко отдал свою подачу. Но развить успех у фаворита не получилось. Тут же Табило сделал ответный брейк, исполнив несколько эффектных укороченных. После этого соперники уже не дали усомниться в надежности своей подачи (оба здорово подавали первым мячом) и довели дело до тай-брейка.

В нем Карен сумел выиграть несколько длинных розыгрышей и повести 5:4. Впереди были две подачи Хачанова, но тут Табило включился на полную. Сначала достал практически неберущийся мяч, а потом заставил соперника ошибиться. Так чилиец получил сетбол и тут же реализовал его эйсом.

На старте второй партии Карен повел 30:0 на подаче Табило, но в ответ чилиец сделал два эйса подряд, а затем как-то издевательски легко переиграл игрока топ-20 у сетки. В этот момент Алехандро поймал такой кураж, что его было не остановить. Два следующих гейма он играл на космическом уровне. Красиво укорачивал, попадал в линии слева и справа (3:1).

Впрочем, Хачанов быстро показал, что его рано списывать со счетов. Закончил тяжелый гейм на своей подаче эйсом, а затем заработал два брейк-пойнта. Табило занервничал, пульнув мяч в аут из середины корта (3:3). Счет сравнялся, но качели продолжились. В следующем гейме подвисла уже подача Хачанова (0:30), но, выиграв один длинный розыгрыш, Карен завел сначала трибуны, а потом и себя (4:3). Однако до конца партии Табило больше не предоставил шансов россиянину, действуя максимально надежно.

Дело вновь дошло до тай-брейка, где соперники шли ноздря в ноздрю. Однако ближе к развязке чилиец показал, что не боится рисковать. Например, при счете 5:5 выиграл розыгрыш свечкой, а при 9:9 сделал еще один невероятный укороченный. Хачанов отвечал сопернику мощными и точными ударами, отыграл четыре матчбола, но на пятом Табило всё же забрал матч.

Чилиец провел 11-й матч против соперников из топ-20 и одержал третью победу. Алехандро впервые в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса». Дальше он сыграет с Чжан Чжичжэнем из Китая.

Без шансов

Путь Даниила Медведева и Томми Пола к очной встрече ⅛ финала был очень разный. В столице Италии американец одержал уверенные победы в двух сетах над Асланом Карацевым и Домиником Кепфером. Медведев же был на грани снятия с турнира после травмы паха, полученной в четвертьфинале мадридского «Мастерса» с Иржи Легечкой. Даниил заверил своих болельщиков, что готов к защите титула, но первые матчи показали, что россиянин явно не в своей тарелке. И если победа над Джеком Дрейпером в двух сетах внушила оптимизм, то почти трехчасовой матч с Хамадом Меджедовичем сильно насторожил.

Даниил сыпал невынужденными ошибками, легко проиграл второй сет, но смог прибавить в решающей партии. В итоге именно ему удался ранний брейк, а вскоре россиянин повел 4:1, однако спокойно довести матч до победы не удалось. Меджедович раскрепостился, заиграл на топ-уровне, а Даниил, напротив, допустил несколько сбоев. Так счет стал 4:4 и 0:30 на его подаче. Хорошо хоть россиянин вовремя собрался и важнейший гейм отстоял. А решающий брейк сделал при 6:5 в свою пользу.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241409&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Увы, но расписание не позволило Даниилу взять один день отдыха. Поэтому на матч с Полом он вышел сильно вымотанным и не считался фаворитом противостояния (несмотря на счет 3:0 в личных встречах в пользу Медведева).

Первый сет наглядно подтвердил эти опасения. Россиянин начал его с брейка, но затем выиграл всего два розыгрыша из 18. Не прошло и 20 минут, а Томми уже вел 4:1 и уже не упустил победу в партии. В ряде розыгрышей было видно, что Даниил не готов затягивать розыгрыши, а будет рисковать. Однако все его фирменные удары приходились в аут.

Второй сет Даниил, казалось, действовал более собрано. Впервые взял свою подачу, заработал два брейк-пойнта и вновь взял подачу Пола в дебюте (2:0). Но надолго этого запала не хватило. Вскоре Томми сделал обратный брейк, а затем еще дважды взял подачу Медведева. Увы, но с такой игрой рассчитывать на победу было невозможно. Хотя россиянин старался в каждом эпизоде и точно не отбывал номер.

Тем не менее Даниил вновь не смог защитить титул. В своей карьере Медведев был чемпионом 20 турниров ATP, но ни разу в карьере не брал один и тот же титул два раза подряд.

Пол же впервые в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса» на грунте (пятый в карьере). Там он встретится с поляком Хубертом Хуркачем, который победил аргентинца Себастьяна Баэса.