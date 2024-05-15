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15:42 (мск), источник: Sports.Ru

Топ-3 WTA вышли в полуфинал на одном турнире впервые с «Ролан Гаррос»-2013

Арина Соболенко победила Алену Остапенко в четвертьфинале в Риме — 6:2, 6:4.

Таким образом, впервые с «Ролан Гаррос»-2013 в полуфинал на одном женском турнире (не считая итогового) вышли первая, вторая и третья ракетки мира. Вчера свои матчи выиграли Ига Швентек и Коко Гауфф.

11 лет назад в Париже это сделали Серена Уильямс, Мария Шарапова и Виктория Азаренко.

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