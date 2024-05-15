Топ-3 WTA вышли в полуфинал на одном турнире впервые с «Ролан Гаррос»-2013
Арина Соболенко победила Алену Остапенко в четвертьфинале в Риме — 6:2, 6:4.
Арина Соболенко победила Алену Остапенко в четвертьфинале в Риме — 6:2, 6:4.
Таким образом, впервые с «Ролан Гаррос»-2013 в полуфинал на одном женском турнире (не считая итогового) вышли первая, вторая и третья ракетки мира. Вчера свои матчи выиграли Ига Швентек и Коко Гауфф.
11 лет назад в Париже это сделали Серена Уильямс, Мария Шарапова и Виктория Азаренко.