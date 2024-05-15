Белорусская теннисистка Фалей проиграла в ⅛ финала турнира в Загребе

Сегодня в поединке второго круга белоруска по всем статья проиграла аргентинской теннисистке Мартине Капурро Таборде (167) — 1:6, 1:6. Матч продолжался 1 час 7 минут. В игре за выход в полуфинал соперницей аргентинки будет болгарская теннисистка Гергана Топалова (252). В 1/16 финала Алена Фалей выиграла у словачки Лауры Цилековой (1069) — 6:2, 6:2.



В четвертьфинале парного разряда белорусская теннисистка Яна Колодынска и Анита Вагнер из Боснии и Герцеговины встретятся с греческо-казахстанским тандемом Сапфо Сакеллариди / Жибек Куламбаева.



Турнир в хорватской столице финиширует 18 мая.