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18:16 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусская теннисистка Фалей проиграла в ⅛ финала турнира в Загребе

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Алена Фалей (178-й номер мирового рейтинга) не смогла пробиться в четвертьфинал турнира ITF в Загребе с призовым фондом $60 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Сегодня в поединке второго круга белоруска по всем статья проиграла аргентинской теннисистке Мартине Капурро Таборде (167) — 1:6, 1:6. Матч продолжался 1 час 7 минут. В игре за выход в полуфинал соперницей аргентинки будет болгарская теннисистка Гергана Топалова (252). В 1/16 финала Алена Фалей выиграла у словачки Лауры Цилековой (1069) — 6:2, 6:2.

В четвертьфинале парного разряда белорусская теннисистка Яна Колодынска и Анита Вагнер из Боснии и Герцеговины встретятся с греческо-казахстанским тандемом Сапфо Сакеллариди / Жибек Куламбаева.

Турнир в хорватской столице финиширует 18 мая.

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