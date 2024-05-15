Азаренко проиграла в ¼ финала турнира WTA-1000 в Риме

В заключительном матче четвертьфинальной стадии экс-первая ракетка мира, занимающая сейчас 24-е место в рейтинге WTA, уступила в двух сетах американской теннисистке Даниэль Коллинз (15-й номер мирового рейтинга) — 4:6, 3:6. Сегодня у белоруски не заладилась подача: она допустила 9 двойных ошибок и ни разу подала на вылет. В поединке за выход в финал Коллинз встретится с еще одной представительницей Беларуси второй ракеткой планеты Ариной Соболенко, которая в ¼ финала выиграла у латвийской теннисистки Елены Остапенко (10) — 6:2, 6:4.



В другом полуфинальном матче лидер мирового рейтинга полька Ига Свентек будет соперничать с американкой Кори Гауфф, которая находится на третьем месте.