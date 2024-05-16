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16:40 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ заговорили о романе российской теннисистки с итальянцем Синнером

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Российская теннисистка Анна Калинская может встречаться с победителем Australian Open итальянцем Янником Синнером, сообщает La Gazzetta dello Sport.

СМИ заговорили о романе российской теннисистки с итальянцем Синнером | Источник: Спорт РИА Новости

На днях Калинская была замечена в Турине, где Синнер проходит лечение после травмы бедра, что породило слухи на тему их возможных отношений.

Ранее в интернет просочились слухи о расставании итальянского теннисиста со своей давней подругой Марией Браччини. Синнер никогда не делился подробностями личной жизни, однако прежде Браччини нередко публиковала фотографии из тех мест, где играл теннисист. Последнее фото было сделано на победном для итальянца «Мастерсе» в Майами в конце марта.

Синнеру 22 года. В январе 2024 года он одержал первую в карьере победу на турнирах Большого шлема, выиграв Открытый чемпионат Австралии.

Калинской 25 лет. Она является победительницей трех турниров WTA в парном разряде.

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