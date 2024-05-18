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20:58 (мск), источник: Чемпионат.com

Соболенко пообещала Свёнтек обыграть её в финале «Ролан Гаррос». Ига ответила

Первая ракетка мира, ставшая сегодня, 18 мая, обладательницей третьего трофея в Риме (Италия) Ига Свёнтек ответила Арине Соболенко по поводу обещания обыграть её в финале «Ролан Гаррос».

Соболенко пообещала Свёнтек обыграть её в финале «Ролан Гаррос». Ига ответила | Источник: Чемпионат.com

«Арина, еще один финал, еще одна великая битва. Я знал, что это будет нелегко. Спасибо, что разделили со мной корт и действительно подтолкнули меня стать лучше. Посмотрим насчет финала “Ролан Гаррос”, — сказала Свёнтек в послематчевом комментарии.

Напомним, Свёнтек одержала победу над Соболенко в финале «тысячника» в Риме. Со счётом 6:2, 6:3 первая ракетка мира стала чемпионкой римского турнира. После поражения Соболенка с юмором пообещала польской теннисистке обыграть её на турнире «Ролан Гаррос» в финале.

Ранее вице-президент ФТР Селиваненко высказывался об уровне игры Соболенко, заявив, что теннисистка стала более уверенной на корте.

Впереди у обеих теннисисток борьба за трофей на турнире Большого шлема «Ролан Гаррос». Он начнётся 26 мая и завершится 8 июня.

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