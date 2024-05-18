Эмма Радукану рассказала, что родители заставляли её заниматься теннисом

«Поначалу отец заставлял меня заниматься теннисом. Мне это не нравилось, но потом, когда я стала старше и теннис стал для меня более приоритетным, я стала заставлять себя.



Они такие настырные. Когда я была моложе, ещё больше. Сейчас они находятся в том состоянии, когда говорят мне, что, по их мнению, лучше, но в конечном счёте они понимают, что чем больше они будут давить, тем больше я буду сопротивляться.



Я видела замечательных людей, с которыми играла в юниорах, у них были более мягкие родители, которые говорили: “Ничего страшного, если ты проиграешь”, и эти игроки больше не играют в теннис, так что я не виню в этом своих родителей», — приводит слова Радукану The Times.