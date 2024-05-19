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15:37 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Завершившая карьеру теннисистка Джорджи ограбила виллу во Флоренции

Итальянская теннисистка Камила Джорджи ограбила виллу, которую арендовала во время проживания со своей семьей, сообщает издание Corriere dellа Serra.

Источник: AP 2023

По данным источника, бывшая 26-я ракетка мира не оплатила аренду за полгода и вынесла половину мебели, включая персидские ковры, дорогие вещи и антикварный стол весом 500 кг.

Владелец виллы сообщил об ущербе в размере около 100 тысяч евро. О произошедшем он узнал от соседей, которые сообщили, что к дому подъезжали несколько фургонов для переезда.

Ранее сообщалось, что Джорджи и ее семью преследуют правоохранительные органы Италии из-за проблем с налогами и незадекларированными доходами.

11 мая она объявила о завершении карьеры.

Джорджи — победительница четырех турниров WTA в одиночном разряде. Наивысшей позицией теннисистки в рейтинге является 26-я строчка.

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