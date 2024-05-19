Завершившая карьеру теннисистка Джорджи ограбила виллу во Флоренции

По данным источника, бывшая 26-я ракетка мира не оплатила аренду за полгода и вынесла половину мебели, включая персидские ковры, дорогие вещи и антикварный стол весом 500 кг.

Владелец виллы сообщил об ущербе в размере около 100 тысяч евро. О произошедшем он узнал от соседей, которые сообщили, что к дому подъезжали несколько фургонов для переезда.